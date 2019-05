Lutto, si è spento Paolo Michetti

L’AQUILA – È venuto a mancare il fotografo Paolo Michetti

Si è spento Paolo Michetti, che da giorni lottava per la vita all’Ospedale San Camillo di Roma. Paolo, originario di Calascio e fotografo presso il suo studio foto-corniceria.it , è venuto a mancare nel primo pomeriggio. Era stato ricoverato a Roma dopo un infarto e due ischemie, in coma farmacologico in attesta di un possibile trapianto.

Alla famiglia e agli amici di Paolo vanno le condoglianze da parte della Redazione de IlCapoluogo.it.