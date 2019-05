Calcio femminile, finisce a reti inviolate il derby Aquilana-Avezzano

CALCIO FEMMINILE – Finisce zero a zero il derby con la marsica, circa 200 spettatori sotto la pioggia battente

Finisce a reti bianche il tanto atteso derby, ma con molte emozioni da entrambi le parti. Derby giocato davanti a circa 200 spettatori sotto la pioggia battente.

Mister Di Marco schiera la sua formazione tipo e parte forte subito la squadra rosso-blu: al 22° minuto può sbloccare la partita. Ciocca riceve un pallone filtrante, si gira bene e colpisce a colpo sicuro la palla che prende il palo interno e attraversa tutta la linea della porta. Il portiere avezzanese riesce a fermare la palla. Al 30° minuto con un’azione travolgente l’attaccante Lekhlili colpisce il palo esterno della porta aquilana e termina il primo tempo senza altre emozioni. Nella ripresa di gioco la squadra aquilana prende campo e ancora al 18° minuto si erge a protagonista il portiere dell’Avezzano: Ciocca si libera bene e mentre sta calciando viene anticipata dall’ultimo uomo con un’uscita tempestiva. Passano 5 minuti e l’attacco rosso-blu torna in azione con Santarelli M. al tiro da fuori l’area: la palla fa la barba al palo ed esce di un soffio. Al 39° minuto l’unica vera azione per l’Avezzano. Su un calcio di punizione calciato molto bene da Di Cesare è il portiere aquilano Bellò che si allunga e evita la beffa. Mentre si gioca il recupero c’e la possibilità per l’Aquilana di far sua la partita, con uno scatto dell’attaccante Ciocca, defilata sulla sinistra, che fa partire un tiro bloccato ancora dal portiere avezzanese. Dopo 4 minuti di recupero termina l’incontro.

Per mister Di Marco «abbiamo disputato una partita gagliarda, le mie ragazze hanno dato tutto. C’è un piccolo rimpianto per le occasioni che abbiamo avuto, ma l’Avezzano si e’ dimostrata squadra quadrata e con ottime individualità. Domenica prossima si chiude questo Campionato in casa con il Castelnuovo e come già ho accennato alle ragazze darò spazio a chi quest’anno ha giocato spesso spezzoni di partita, giusto premio per il loro impegno e attaccamento alla squadra».

Formazione Unione Aquilana : Bello’ – Aloisio – Di Persio – Moscone -Santarelli M.- Ludovici – Santarelli V.- Napolitani – Ciocca -Berardi – Fanì(83° Ciccarella). A disposizione: Pezzopane – Parisse -Retta.