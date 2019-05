Avezzano, sorpreso a rubare all’interno di un’auto: arrestato 33enne

Giovane marocchino arrestato ieri ad Avezzano, per tentato furto.

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano, diretti dal Tenente Tarantini e coordinati dal Capitano Pietro Fiano, hanno tratto in arresto per tentato furto su un’autovettura un cittadino marocchino, classe 1986.

L’uomo, dopo aver infranto con martello frangivetro un finestrino di una Mercedes, ha tentato di rubare vari oggetti al suo interno, ma è stato bloccato da alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Immediatamente preso in consegna dai militari del NOR, che stavano pattugliando l’area nord della città, l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere.