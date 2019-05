Acciano, il maltempo ferma il ritorno del pellegrinaggio a 10 anni dal sisma

Acciano – Domenica il tempo non è stato clemente ed un po’ di delusione ha colto i tanti accianesi che erano pronti, a dieci anni dal sisma, a rinnovare il rito del pellegrinaggio alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La pioggia battente non ha consentito di tornare a vedere in quali condizioni versa oggi il Santuario gravemente danneggiato dal terremoto del 2009 e per il quale ancora non è prevedibile neppure la data di inizio dei lavori di ricostruzione.

Destino incerto anche per la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Lorenzo, la più grande per dimensioni della media Valle dell’Aterno: anche per la ricostruzione di questa non si hanno certezze sulle tempistiche.

Una funzione gremita, quella celebrata dal parroco Mons. Marek Antoni Gmiitrzk, che ha visto protagonista la statua in legno e porcellana della Madonna delle Grazie tornata a fare bella mostra di sé e che continuerà ad essere esposta per il mese mariano nella Chiesa provvisoria di Santa Barbara.

Fino all’ultimo, dunque, si è sperato di poter raggiungere la chiesa tra le querce sfilando per il paese che il Comitato feste 2019 sta continuando ad abbellire con i fiori posti tra gli attrezzi recuperati, tra quelli che venivano quotidianamente utilizzati in campagna in passato.

Lo stesso Comitato ha offerto un ricco rinfresco alla fine della celebrazione e ha promesso tante altre belle iniziative in occasione delle prossime festività patronali del 30 e 31 maggio in onore di Sant’Antonio da Padova e di Santa Petronilla.

“Accendere i nostri riflettori sulla Chiesa e sulla festa di Santa Maria delle Grazie ad Acciano ha significato mostrare un altro dei tanti tesori e delle tante tradizioni che fanno parte di quel patrimonio di cui dobbiamo essere consapevoli e che purtroppo dopo il sisma rischia inesorabilmente di andare perduto, specie se non si interviene presto con una ricostruzione sia monumentale sia del tessuto socio-economico, che dia una vera possibilità di poter continuare a vivere nelle aree interne della nostra fantastica regione”

dice Valerio Munzi, Segretario dell’Associazione Culturale Achillopoli di Acciano.