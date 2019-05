Città di L’Aquila: 6-1 al Bugnara

di Claudia Giannone

Nonostante il traguardo già raggiunto mercoledì contro il San Francesco

Formazione leggermente variata rispetto alle precedenti: c’è posto dal primo minuto per Mohammed, Santarelli e Arciprete, a riposo Di Francia e Zazzara.

14’, doppia occasione per i rossoblù: cross di Maisto per Mohammed che calcia a botta sicura, ma trova l’opposizione di un difensore locale. Sugli sviluppi dell’azione, ci prova Maisto che, però, sfiora il palo. Tre minuti dopo, arriva il primo goal per i rossoblù: la firma è di Arciprete. Trascorre solo un minuto e L’Aquila conquista il raddoppio: questa volta, il goal è di Pizzola. Ma il Bugnara è ancora in partita: 19’, i padroni di casa accorciano le distanze con il diagonale di Crugnale che tocca il palo interno e si infila in rete.

44’, dopo molte occasioni, alcune anche sul versante opposto, è il team di Cappellacci a trovare ancora la porta: non può mancare, ovviamente, il goal di Maisto. Fine primo tempo, risultato parziale 1-3.

22’ della ripresa, i rossoblù trovano il poker: ancora Arciprete che riceve un cross dalla destra e imbuca in rete senza difficoltà, doppietta per lui. I padroni di casa tornano pericolosi, ma è L’Aquila a spuntarla: 34’, Pizzola riceve palla a centro area e segna la quinta rete della giornata. Due goal anche per lui. E non può mancare la doppietta di Maisto che, quattro minuti dopo, beffa Molinaro con un gran tiro a giro che trova l’incrocio dei pali. Risultato finale, 1-6.

FEDERLIBERTAS BUGNARA: Molinaro (40’ st Barbati), Sulli, Lo Stracco F., Di Camillo, Iacovone, Marinucci, D’Elia, Scelli, Speranza, Crugnale, Cimaglia. A disp.: Lo Stracco L., Gargaro. All. Casanova.

CITTA’ DI L’AQUILA: Cattafesta (40’ st Tursini), Campagna (1’ st Ciuffini), Mohammed, Santarelli (1’ Di Francia), Zanon, Silvestri (1’ Zazzara), Pizzola, Di Norcia, Arciprete, Catalli, Maisto (40’ st Micantonio). All. Cappellacci.