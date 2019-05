Gran Sasso, Piazza Fonte Cerreto invasa dalle automobili

Piazza Fonte Cerreto, situazione non più sostenibile?

«Il problema dell’invasione indiscriminata delle auto della piazza di Fonte Cerreto (Villetta, base della Funivia del Gran Sasso) è stato affrontato nel corso di un colloquio che ho avuto con gli assessori comunali Carla Mannetti (Polizia municipale e Mobilità) e Fabrizio Taranta (Ambiente), anche dietro iniziativa dell’associazione “Respirailgransasso”.» dichiara in una nota Antonio Scipioni, Presidente dell’associazione Respirailgransasso.

«Ora è sotto gli occhi di tutti che sia opportuno chiedersi se siano adeguate le misure adottate per una decorosa accoglienza degli ospiti.»

«È innegabile purtroppo che vi siano carenze in proposito, in quanto alcuni aspetti, non proprio edificanti, possono essere attribuiti anche alla mancanza di mirati interventi istituzionali. In particolare, la piazza in questione, da poco ristrutturata, è costantemente invasa dalle autovetture, nonostante che a breve distanza, anche se scomodo, esista un ampio parcheggio.» prosegue Scipioni che fa notare che «Altre automobili vengono lasciate sulle zone erbose, con chiari danni ambientali.»

«Nessun controllo viene effettuato per impedire tale autentico scempio che turba la sensibilità di cittadini e visitatori e non consente di fruire liberamente dello spazio in questione. Sarebbe bello che nella piazza si vedessero giocare bambini, fossero disposti tavoli con sedie o panche a disposizione dei frequentatori, a testimonianza della volontà di agevolare la permanenza degli ospiti da parte delle Istituzioni.»

«L’assenza di automobili in quest’area di Fonte Cerreto, almeno nei giorni festivi, restituirebbe decoro al complesso turistico e consentirebbe alla gente di immergersi senza impedimento in

quello straordinario contesto ambientale. È questa dunque la richiesta che ho formulato ai due amministratori – che ringrazio per la disponibilità dimostrata ad ascoltarla – e nutro la speranza che vengano presto adottati i necessari provvedimenti.» conclude Scipioni.