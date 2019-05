Aterno e Rocche – IlCapoluogo oggi vi porta alla scoperta della bellezza del territorio percorrendo i sentieri delle montagne d’Abruzzo tra storia e futuro. Il video della prima puntata di “Sui Sentieri del Cuore”.

Con i piedi nel verde e con lo sguardo nel blu, verso Fonteavignone. Comincia così la passeggiata che “Sui Sentieri del Cuore” dedica a un percorso che unisce la media Valle dell’Aterno e l’Altopiano delle Rocche.

C’è una strada che sfiora i sette chilometri di lunghezza, che ti fa fare zig-zag in mezzo a un bosco verde, fitto e fresco dove l’aria di primavera è la padrona indiscussa, dove il canto degli uccelli ti accompagna fino in cima.

Io e Serena partiamo da Tussillo, frazione della bellissima e affascinante Villa Sant’Angelo, dopo una chiacchierata col padrone di casa, il sindaco Domenico Nardis.

La strada che stiamo per intraprendere non è un semplice percorso, ma molto di più: un progetto strategico e ambizioso che presto coinvolgerà una vasta porzione di territorio.

Messa in sicurezza, fruibilità, carreggiabilità per sette chilometri: quanto basta per congiungere e accorciare le distanze tra Tussillo e Fonteavignone.

Venti minuti in auto, due ore e trenta a piedi, qualcosa di meno in mountainbike: la bassa Valle dell’Aterno e l’altopiano delle Rocche non sono mai stati così vicini, se li si guarda da questa prospettiva.

“Sarà la svolta per tanti comuni. Riqualificazione, sviluppo, turismo: in una sola parola futuro” – ne è certo il primo cittadino Nardis che ci spiega nella video intervista i dettagli del progetto.

Restart 2019, il programma del Ministero, volto a rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, ingloba anche la riqualificazione della Tussillo-Fonteavignone.

Doppia carreggiata sviluppata in otto chilometri di larghezza, una pista ciclabile e sentieristica tutto nel rispetto dell’ambiente e della natura, con una particolare attenzione all’area che ricade nel Parco Sirente Velino.

Sembra non macare nulla all’appello: la bellezza del territorio, i sentieri naturalistici ed escursionistici già mappati e fruibili, i turisti con un bacino invidiabili come quello delle Rocche e i fondi per realizzare un micro-sistema turistico senza confini.

“Rocca di Mezzo dispone di sei mila seconde case: ciò vuol dire che dodicimila persone in media si riversano nel paese nei weekend. Con questa strada percorribile e fruibile ci sarebbe uno scambio turistico importante” – sottolinea Nardis.

Non dimentichiamo i due gioielli del basso Aterno: il Lago Sinizzo di San Demetrio, la spiaggia degli aquilani in tutte le estati, e le Grotte di Stiffe che nei primi quattro mesi del 2019 hanno registrato diecimila visite a fronte delle quarantamila all’anno.

L’utenza c’è e si sente, senza confini farebbe raggiungere numeri da capogiro al territorio e sarebbe base certa per nuovi posti di lavoro.

Torniamo alla passeggiata, ricordando, un piacevole incontro: a metà strada abbiamo il piacere di conoscere Cristine e Susanne. Vivono a Vienna, ma hanno deciso di prendersi una luga pausa dalla vita di tutti i giorni e tracciare mezza penisola calcando i passi di San Francesco D’Assisi. Destinazione: Gargano. Sono in cammino da sei giorni, ce ne vorranno molti di più per raggiungere la Puglia, ma le ali ai piedi a loro non mancano di certo!

Con stupore scopriamo che hanno scelto di percorrere tra tante altre alternative la Tussillo-Fonteavignone per la vista panoramica e il belvedere che offre. “L’Italia è bella” – ripetono più volte!

Gli ultimi due chilometri li percorriamo insieme: siamo entrate in zona parco, ci avviciniamo all’Altopiano e l’aria fredda ce lo annuncia.

Purtroppo qualche segno di inciviltà si fa prepotente: piccole discariche sparse qua e là non fanno bene alla vista e al cuore dopo una passeggiata così.

Restate connessi, in attesa della prossima puntata di “Sui Sentieri del Cuore”: vi porteremo sulla Via delle Acque, a San Demetrio ‘ne Vestini.