Acquifero Gran Sasso, Imprudente: “Governo verso l’ok a commissariamento”

Il Capoluogo ha raggiunto Emanuele Imprudente, Vice Presidente della Regione Abruzzo e promotore in Giunta di una delibera per la messa in sicurezza delle falde acquifere del Gran Sasso.

«È proprio di ieri sera la notizia che il Governo, con una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con Palazzo Chigi, è intenzionato ad inserire nello Sblocca cantieri, la nomina del commissario che dovrà approvare i progetti e le opere di messa in sicurezza» dichiara Imprudente.

«In pochissimo tempo siamo riusciti a porre all’attenzione del Governo – che ringrazio per la disponibilità che sta avendo nel recepire questa nostra storica criticità – un problema che non è mai stato risolto in 20 anni. Stiamo tracciando le basi per risolvere definitivamente il problema. Sono orgogliosamente positivo al riguardo.»

Scongiurare l’ultimatum del 19 maggio

«Questi passaggi devono scongiurare l’ultimatum del 19 maggio, data in cui Strada dei Parchi dovrebbe chiudere il traforo. I trafori non possono essere chiusi. La Regione ha fatto, sta facendo e farà di tutto perché ciò non avvenga.» prosegue Imprudente.

Strada dei Parchi aveva infatti dichiarato che il Traforo sarebbe rimasto chiuso a tempo indeterminato dal 19 maggio in poi.

L’ufficio stampa del concessionario aveva inoltre aggiunto: “…il traforo rimarrà chiuso al fine di “reiterare” gli eventuali reati contestati in materia ambientale. Se non arriveranno risposte in tal senso, il traforo rimarrà chiuso, sia per gli utenti “ordinari” che per quelli dei laboratori del Gran Sasso, che dovranno utilizzare altri ingressi”.

Imprudente ribadisce: «Oggi abbiamo all’interno di una falda acquifera dei laboratori e un traforo: tre elementi strategici a livello regionale, nazionale e internazionale. Un’unicità mondiale da preservare. Faremo di tutto per non far chiudere il traforo.»