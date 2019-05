Stracittadina Città dell’Aquila: le modifiche alla viabilità

Domenica la Stracittadina Città dell’Aquila: modifiche alla viabilità in città.

Il Comando di Polizia Municipale rende noto che, in occasione della gara podistica Stracittadina Città dell’Aquila, che si svolgerà domenica 5 maggio, è stata disposta la chiusura al traffico di alcune strade del centro cittadino dalle 9,30 alle 12 della stessa giornata.

La corsa partirà da viale Collemaggio e si snoderà lungo un circuito cittadino, da ripetere due volte, che interesserà le seguenti strade:

viale Collemaggio, viale Crispi (tratto viale Collemaggio/corso Federico II), via XX Settembre (tratto Villa Comunale/via Fontesecco), via Fontesecco, via Sallustio, via Camponeschi, via Bafile, piazza Palazzo, corso Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele (tratto stretto), piazza Battaglione Alpini, Parco del Castello, via Colecchi, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Tedeschi, via Del Greco, via Invalidi di Guerra, via Gentile, via Marinucci, via S. Maria a Forfona, via Maiella, piazza e via San Bernardino, corso Vittorio Emanuele (portici), piazza Duomo, corso Federico II.

Su queste strade sarà in vigore il divieto di transito dalle ore 9.30 e riapriranno progressivamente al passaggio finale dei concorrenti. L’area di Collemaggio, luogo di partenza e di arrivo della gara, sarà interdetta alla circolazione dalle ore 9.30 alle 12, dal tunnel di via Caldora fino alla Villa Comunale.

Alla chiusura delle strade interessate conseguiranno alcune modifiche alla circolazione sulle strade di accesso al centro storico: chiusura di via XX settembre, dall’incrocio con via Fontesecco, per i veicoli provenienti dalTribunale; chiusura di viale Crispi, all’altezza di viale Collemaggio, per i veicoli provenienti da Porta Napoli; chiusura di via Castello, con conseguente inversione del senso di marcia in via Pescara, percorribile in discesa verso via Strinella per i veicoli provenienti da via Tagliacozzo.

Infine, si segnalano i divieti di sosta con rimozione presenti nel primo tratto di via Castello e in piazza Battaglione Alpini.

Il Comando di Polizia Municipale invita ad utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi e, comunque, a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata per l’occasione.