Nomina manager Asl, Paolucci: “Giunta lenta”

Due settimane per le nomine dei nuovi manager delle Asl di L’Aquila e Chieti.

39 candidati ma manca la Commissione per valutare i curriculum dei manager. Paolucci: “Giunta lenta che sta rallentando l’Abruzzo”.

Rischio commissariamento per le Asl di L’Aquila e Chieti, che attendono la nomina dei nuovi manager. Sono 39 le candidature giunte, tra cui anche quella dell’ex medico sociale del Milan, Marco Armando Gozzini, ma la Regione Abruzzo non ha ancora conferito l’incarico di selezione alla Commissione d’esame della rosa da cui poi Marsilio dovrebbe scegliere i due nuovi manager. “È molto grave quello che sta avvenendo – ha sottolineato il consigliere regionale Silvio Paolucci al microfono del Capoluogo.it – poiché ci troviamo davanti a una Giunta lenta, ferma, che sta rallentando l’Abruzzo. Non comprendo l’atteggiamento sulle Asl, noi con assoluta correttezza abbiamo lasciato la possibilità di nomina al nuovo Governo regionale, ma a distanza di tre mesi non sono riusciti ancora a convocare la commissione che deve valutare i curriculum, dunque c’è rischio commissariamento ma non ce ne sono le ragioni”.

L’intervista video.