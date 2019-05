Lega L’Aquila, Francesco De Santis: “20mila euro alle associazioni giovanili”

Bando pubblico per le associazioni giovanili, Francesco De Santis (Lega): “L’Amministtazione aquilana è attenta ai giovani, 20mila per le associazioni giovanili”.

“Saranno resi disponibili – annuncia in una nota il Capogruppo della Lega Francesco De Santis – ben 20mila euro per le associazioni giovanili che abbiano iscritti tra i 16 ed i 30 anni. Il bando pubblico “Iniziative Giovanili 2019”, approvato in Giunta lo scorso 24 aprile, è rivolto ai progetti delle associazioni non profit, di volontariato, culturali, di promozione sociale e cosi via. Un’iniziativa importante promossa dalla maggioranza di centrodestra alla guida dell’Aquila che mette a disposizione fino a 3.000 euro per ogni progetto che verrà valutato da un’apposita commissione”.

“È un piccolo provvedimento – conclude De Santis – che si aggiunge alle numerose azioni amministrative che la Giunta ed i consiglieri di maggioranza stanno portando avanti per accorciare la distanza tra Comune e associazioni”.