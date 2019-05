L’Aquila – Piogge intense nella mattinata di sabato, fenomeni anche nel pomeriggio in generale esaurimento in serata. Precipitazioni sparse anche domenica, nevose oltre 1100 metri. Temperature comprese tra +3°C e +8°C.

In Abruzzo weekend all’insegna del tempo instabile con piogge diffuse sabato localmente più intense sui settori centrali, miglioramento in serata. Domenica caratterizzata da precipitazioni sparse su tutto il territorio, nevose oltre 1000-1300 metri.

In Italia piogge e acquazzoni sparsi nelle ore diurne al Nord, con possibili nevicate sulle Alpi fino a 1600 metri. Peggiora dalla serata con le prime precipitazioni intense sul Triveneto, maltempo nella notte con temporali e nevicate abbondanti in calo fin sotto i 1000 metri. Condizioni di tempo localmente instabile al Centro Italia, con acquazzoni o temporali fin dal mattino specie sul Lazio. Temporaneo miglioramento in serata prima del ritorno di piogge e temporali intensi nella notte ad iniziare dalla Toscana. Giornata all’insegna della locale instabilità sulle regioni meridionali con piogge e acquazzoni sparsi sia nelle ore diurne che in quelle serali. I cieli rimarranno irregolarmente nuvolosi con fenomeni sui settori Peninsulari e su quelli Insulari.

Temperature minime in aumento specie al Centro Sud mentre le massime sono attese in diminuzione.

(Centro Meteo Italiano)