L’Aquila, l’arbitro Valeria Chiappini promossa in terza categoria.

Anche la lunga stagione sportiva 2018/2019 sta volgendo al termine e con essa le inevitabili sentenze che da sempre lo sport ci riserva. Sentenze che non sempre ci ripagano di tutti i sacrifici fatti per riuscire a raggiungere l’obbiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Solo chi non si arrende e lotta fino alla fine riesce a realizzare i propri sogni.

Valeria Chiappini ci ha creduto, non ha mollato neanche quando un infortunio le ha fatto perdere un po’ di terreno. Con tenacia si è subito rimessa a lavoro con ancora più motivazione e proprio sul finale ha raggiunto un importante traguardo.

La tanto attesa designazione è finalmente arrivata.

L’arbitro esordirà nel campionato di Terza Categoria, nella gara Arischia – Peltuinum che si disputerà al comunale di Pizzoli domenica 5 maggio 2019.

Valeria Chiappini è nata L’Aquila nel 1997 e abita a L’Aquila; è iscritta all’Università di L’Aquila al corso di Ortottica.

A Valeria vanno le congratulazioni di tutti gli associati.