L’Aquila, colpo da 200mila euro alle Poste di Centi Colella

Polizia a lavoro questa mattina presso il CPO delle Poste, in località Centi Colella: blitz di malviventi che hanno sottratto contanti e valori.

Colpo al CPO di Poste Italiane: rubati valori e contanti. La Squadra Mobile della Polizia, diretta dal vicequestore Marco Mastrangelo, indaga sul colpo portato a segno da ignoti malviventi, che si sono introdotti nella struttura in località Centi Colella, trafugando contanti e valori dalle casseforti.

Sul posto la polizia, con operatori della Scientifica, per i rilievi del caso; essendo le operazioni ancora in corso, le notizie sono frammentarie e non è stato ancora quantificato il bottino, comunque ingente: fonti investigative parlano di almeno 200mila euro.

Secondo le prime informazioni, un gruppo di malviventi si è introdotto nella notte all’interno degli uffici, scardinando l’ingresso. Una volta dentro, hanno aperto le casseforti, con l’ausilio di un frullino elettrico (utilizzato anche nel furto alla gioielleria dell’Aquilone). I banditi sono poi fuggiti col bottino, quantificato in almeno 200mila euro, ma i calcoli sono ancora in corso. Altri dettagli al momento sono coperti da segreto investigativo.