La storia della massoneria a L’Aquila

Artemia Nova Editrice annuncia la presentazione venerdì 3 maggio alle ore 18.00 nella libreria Mondadori Book Store di Roberto Maccarrone in Piazza Duomo 48 a L’Aquila del libro Storia della Massoneria in Abruzzo, di Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni.

Una corposa opera di 308 pagine in cui i due autori ripercorrono le vicende della Libera Muratoria abruzzese dagli albori, quando alla notevole ripresa culturale della Napoli settecentesca, che, insieme con l’incremento degli scambi economici e culturali con altri paesi, portò al cosiddetto “illuminismo napoletano”, diede grande impulso il fenomeno massonico, fino alla ricostituzione delle Logge abruzzesi nel dopoguerra.

Il libro ricostruisce lo sviluppo di queste idee e la storia delle prime Logge, da quelle dei protagonisti della “Rinascenza teramana” di fine Settecento alle Logge castrensi del periodo napoleonico. Seguono una dettagliata ricostruzione della diffusione in Abruzzo della Carboneria e un’analisi dei suoi rapporti con la Massoneria nel primo Ottocento, la descrizione della ripresa dell’attività massonica dopo l’Unità d’Italia e delle vicende relative al complesso quadro della Massoneria abruzzese del secondo Ottocento e dei primi anni del Novecento.

Viene poi tratteggiato il dualismo tra il Grande Oriente d’Italia e la nuova Obbedienza di Piazza del Gesù, sorta con lo scisma ferano del 1908, per poi passare al dibattito tra neutralismo ed interventismo alla vigilia della Grande Guerra e ai rapporti con il Fascismo, fino alle elezioni del 1924.

Si parla poi dell’occupazione fascista delle Logge e del loro scioglimento come conseguenza dell’atteggiamento antimassonico del Regime, che nel 1925 varò un’apposita legge contro le associazioni segrete, per arrivare alla rifioritura della “Fratellanza” immediatamente dopo la Liberazione.

Per l’occasione gli autori, moderati dalla inviata RAI Daniela Senepa, dedicheranno parte della presentazione alla storia della massoneria aquilana partendo dalla loggia castrense gli Amici della Virtù del 1813, parlando della Loggia Fabio Cannella del 1895 nella quale fu iniziato nella primavera del 1896 il pittore Teofilo Patini e dedicando un’attenzione particolare alle due logge del 900, la Cosmogenesi e la Gran Sasso d’Italia.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alle Officine nate dopo lo scisma ferano del 1908, La Fabio Cannella del 1919 e la Raoul Palermi del 1922. Qualche cenno anche alle logge del Movimento Pro Unificazione sorto nel dopoguerra in Abruzzo ad opera di Romeo Giuffrida.