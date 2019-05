Comune L’Aquila, Asili nido: domande fino al 15 maggio.

“Si ricorda che fino al 15 maggio è possibile presentare, per il nuovo anno pedagogico 2019/2020, l’istanza di ammissione alla frequenza negli asili nido comunali ed in quelli privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il Comune dell’Aquila, relativamente ai posti che si renderanno disponibili. La graduatoria formulata, in relazione alle domande ammesse, avrà validità fino al 31 dicembre 2019″.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche Educative del Comune dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti.

“E’ importante sottolineare che quest’anno, – ha proseguito Bignotti – rispetto ai precedenti, l’avviso è stato pubblicato con un mese di anticipo, in modo da poter predisporre tempestivamnete la graduatoria, favorendo in tal modo l’organizzazione gestionale degli asili privati convenzionati nonché le famiglie interessate. L’inserimento dei bambini nei nidi comunali e privati è quindi subordinato all’ammissione in graduatoria ed alla disponibilità di posti presso le strutture pubbliche e private convenzionate, in quest’ultimo caso nei limiti degli stanziamenti di bilancio”.

Le domande di iscrizione devono essere formulate esclusivamente sugli appositi moduli reperibili, unitamente all’avviso, presso lo Sportello Unificato sito al piano terra della sede Municipale di Viale Aldo Moro, n. 30, oppure nella sezione ‘Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza’, del sito istituzionale dell’Ente, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it e presentate, a pena di esclusione, entro il termine ultimo del 15 maggio 2019, mediante raccomandata A/R, indirizzata al Comune dell’Aquila, Servizio Diritto allo Studio, Via Roma n. 207/A – 67100 L’Aquila, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, ovvero a mano presso lo Sportello Unificato dell’Ente, ubicato all’interno della sede Municipale di Viale Aldo Moro n. 30, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

Martedì ed il Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.