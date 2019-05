Centro polisportivo giovanile aquilano: settimana di successi nel pattinaggio

Centro polisportivo giovanile aquilano sugli scudi in una settimana piena tra maratona internazionale e Campionati Italiani Master.

Settimana molto soddisfacente per gli atleti del centro polisportivo giovanile Aquilano sezione pattinaggio.

Nell’ultima settimana si sono svolti due eventi molto importanti ai quali hanno partecipato gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, la maratona internazionale di Piacenza e i Campionati Italiani Master di Ferrara.

In questi due eventi sportivi molto importanti c’è stata la doppia affermazione di Michela Mannucci che nella categoria Master over 40 vince a Piacenza, il 27 aprile, la maratona di 42 km davanti a Ilaria Tanganelli della Men Sana Siena e Arianna Sospiri della Conero Pattinaggio di Ancona.

Subito dopo a Ferrara, il primo maggio, vince il titolo di Campionessa Italiana Master 2019 over 40 davanti a Krychniak Magdalena della Cardano Skating (VA) e Giabbai Barbara della Skating Club Comina (PN) Anche Alessandra Susmeli partecipa come atleta della categoria Senior alla maratona di Piacenza e s’impone al secondo posto guadagnando una preziosa medaglia d’argento dietro a Carlotta Camarin della Polisportiva CASIER di Treviso, quarta la nostra Federica Di Natale infortunatasi durante la gara.

Seconda Società classificata alla maratona di Piacenza il CPGA su 30 partecipanti. Settima Società classificata ai Campionati Italiani Master di Ferrara su 24 partecipanti. Ottimi anche i risultati di Stefano Santoro che partecipa all’attività agonistica per la categoria Master over 50 che si è piazzato nella maratona di Piacenza al quinto posto e settimo ai campionati Italiani Master di Ferrara.

Intanto per le giovanili Dalia Visconti per nella categoria Ragazzi 12 anni vince i mt 175 (un giro di pista) a Marina di Grosseto e Riccardo Marcocci si piazza al terzo posto per la gara dei 100 sprint.

Attualmente la dirigenza del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è impegnata per l’organizzazione della prossima manifestazione internazionale che si svolgerà a L’Aquila il 25 e 26 maggio denominata “Internazionali di Italia, Open VI Memorial Angelo Onorato”.

Nell’ambito di questo evento si si celebrerà anche il Campionato Nazionale CSEN di pattinaggio velocità.

Questa manifestazione varrà anche come terza tappa del Challenge Centro Italia che è un circuito a tappe nazionale federale (FISR) di pattinaggio che vedrà svolgere la finale nazionale il giorno 26 e 27 ottobre nel palazzetto dello sport della città di Forlì.

Prossimo appuntamento la seconda tappa del Challenge Centro Italia che si svolgerà a Ladispoli il 5 di maggio e vedrà impegnati gli atleti del Centro Polisportivo Giovedì Aquilano dalle categorie giovanili fino alla categoria Allievi.

Proseguono i corsi di pattinaggio, si artistico che corsa, per informazioni chiamare il 335 427208 oppure 328 4842960 altrimenti visitare il sito www.cpga.net