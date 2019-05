Avezzano, verso la nuova giunta: al via le consultazioni

Al via le consultazioni ad Avezzano. Punto e a capo per l’amministrazione De Angelis, verso la nuova giunta.

Dopo l’azzeramento della precedente giunta, in seguito ai dissidi interni alla maggioranza, amministrazione da rifare ad Avezzano. E iniziano già a circolare voci e rumors d’ambiente politico.

Ieri, secondo quanto trapelato, il primo giorno di consultazioni. Mentre oggi sarà il turno del gruppo di Responsabilità Civica, che incontrerà il primo cittadino Gabriele De Angelis. La distanza tra il sindaco e i civici si è ridotta, in conseguenza, tra le altre cose, alla decisione di spostare nuovamente il mercato di Avezzano, maturata nell’ultimo consiglio comunale straordinario. Il gruppo civico, che aveva due assessori, Pierluigi Di Stefano e Renata Silvagni, potrebbe chiedere un nuovo assessore in rappresentanza in Giunta. Solo ipotesi ventilate, finora, poiché dal gruppo fanno sapere che, nel confronto con il primo cittadino, non faranno richiesta di poltrone, torneranno bensì a fare richiesta di una maggiore condivisione, soprattutto nella fase iniziale delle scelte amministrative.

Caldo sarebbe, invece, il nome dell’ex consigliere Antonio Di Fabio, papabile per un assessorato della nuova Giunta. Di Fabio andrebbe a rappresentare l’Udc, orfana di Leonardo Rosa, fuoriuscito dal Gruppo solo recentemente e attualmente parte del Gruppo Misto. Di Fabio aveva già fatto parte dell’assise comunale con l’entrata in Consiglio nel marzo 2018 – dopo il rimpasto amministrativo necessario per ricostruire la maggioranza, in seguito alle vicende dell’anatra zoppa. Luigia Francesconi e Marco Natale dell’Udc non hanno ancora incontrato il primo cittadino, ma l’appuntamento a Palazzo città è solo questione di giorni. L’Udc chiede almeno due assessorati, puntando sul decisivo contributo svolto nel recente passato, post anatra zoppa.

Oggi sarà anche il giorno delle consultazioni con la Lega, gruppo, tuttavia ancora non ufficialmente costituito. Il vice presidente della provincia dell’Aquila Alberto Lamorgese, unico consigliere finora dichiarato per il costituente gruppo della Lega, incontrerà il sindaco Gabriele De Angelis per fare il punto.

In primo piano nello svolgimento della consultazioni, il gruppo di Forza Italia, con il capogruppo Giancarlo Cipollone, Ferdinando Boccia, Gabriele Tudico e Sonia Di Stefano, questi ultimi nuovi entrati solo nel marzo scorso. Anch’essi alla finestra in vista dell’ennesima rivoluzione che porterà alla nuova Giunta, a guida Gabriele De Angelis.