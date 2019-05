Abruzzo, quasi 7 milioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti

Abruzzo, un bando da 6,7 milioni di euro per le imprese agricole per ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Ad annunciare il bando destinato ai vigneti abruzzesi è il Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente.

“È in corso di pubblicazione Il Bando che approva le nuove disposizioni relative alle domande di contributo della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti dell’OCM Vino per la campagna 2019/2020. Parliamo di un bando da 6,7 milioni di euro rivolto alle imprese agricole abruzzesi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adatti alla produzione di vini DOP e IGP, valorizzando i vini di qualità legati al territorio”

“Sono previsti diversi tipi di interventi: dalla riconversione varietale, cioè il reimpianto di una varietà di vite di maggior pregio enologico o commerciale o il sovrainnesto su impianti esistenti, alla ristrutturazione, come la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto con modifiche al tipo di allevamento, fino all’adozione di tecniche di gestione più efficaci”.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2019.