Una settimana non basta, successo per il viaggio tra L’Aquila e il suo territorio

Una settimana non basta, chiusa l’edizione 2019 si apre il tempo dei bilanci per l’Archeoclub L’Aquila.

«E anche quest’anno, dovuti ringraziamenti a conclusione dell’ultima giornata di Una settimana non basta 2019, VII edizione, in particolare edizione «a dieci anni dal sisma»; un valore aggiunto, quest’ultimo, perché alla formula del lavorare insieme ha aggiunto la volontà di mostrare i tanti progressi della ricostruzione in corso della nostra città e del nostro territorio riportando la gente anche in luoghi da poco riconsegnati alle comunità, da qualche mese o da qualche settimana», riporta la nota stampa dell’Archeoclub.

Anche quest’anno, e sempre di più, la formula “LAVORANDO INSIEME SI PUÒ” si è rivelata vincente e vuole essere una spinta e una motivazione ulteriore per chi del turismo, storico-artistico e naturalistico, fa il proprio lavoro, compreso l’indotto; quasi 30 le collaborazioni che hanno reso possibile questa settima edizione, come sempre un lavoro di squadra ben riuscito tra Enti, Istituzioni, Associazioni, Pro Loco, privati proprietari che di luogo in luogo ci hanno affiancato e hanno reso possibili anche aperture che al momento non sono ancora quotidiane.

«Grande la partecipazione del pubblico che anche quest’anno non ci ha deluso: un ringraziamento sentito a tutti coloro che ci hanno seguito in queste giornate, tante conferme che ci seguono da anni alle quali si sono aggiunti nuovi partecipanti di cui molti provenienti anche da fuori dei nostri “confini territoriali”; e questo era uno degli obiettivi di quest’edizione. Se l’iniziativa era nata sei anni fa per riavvicinare i nostri concittadini ai luoghi della nostra storia, nei primi anni della ricostruzione, adesso la volontà è quella di rendere noti tanti angoli belli e poco conosciuti anche ad un pubblico di visitatori di passaggio e turisti in soggiorno nella nostra città e nel nostro territorio».

«Un ringraziamento particolare, poi, come sempre ma mai scontato, va a tutti i nostri Soci e in particolare ai volontari di diverse età che hanno messo a disposizione una parte del loro tempo per rendere possibile il presidio dei luoghi aperti, giorno dopo giorno, mattina e pomeriggio, per passione personale e per amore verso la propria Città-Territorio. Tutto ciò ci dà grande motivazione per continuare il nostro lavoro nel miglior modo possibile e sempre nell’interesse “della nostra e delle nostre” comunità.

I grandi numeri di visitatori della giornata di ieri, conclusiva di questa VII edizione, non possono che farci parlare anche quest’anno di un bilancio più che positivo. VISITATE L’AQUILA E IL SUO TERRITORIO»