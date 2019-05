Le storiche Fiat 500 a L’Aquila per il 5° Memorial Federico Martinelli

Nono Raduno di storiche Fiat 500 Città di L’Aquila, il 5° Memorial Federico Martinelli. Il programma della giornata.

Anche quest’anno torna all’Aquila, organizzato dal locale Coordinamento del Fiat 500 Club Italia, il raduno delle storiche Fiat 500, che ancora una volta vedrà riuniti appassionati e collezionisti di quella che non è considerata solo una semplice vettura, ma un vero e proprio “stile di vita”, simbolo, insieme alla Vespa, del boom economico italiano degli anni ’60. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, il luogo fissato per il ritrovo, iscrizioni e colazione è alla Fontana Luminosa.

“Il programma della giornata – spiega Alessandro Marinangeli, fiduciario del Fiat 500 Club Italia per L’Aquila e Pescara – è piacevole e rilassante; vedrà aprire le iscrizioni di guidatori e veicoli dalle 8,30 fino alle 10,30 del mattino. Anche quest’anno la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Federico Martinelli, il giovane cinquecentista di Pizzoli scomparso cinque anni fa dopo una grave malattia. Alle 10,45 il via al giro, con il corteo che punterà dall’Aquila al vicino paese di Pizzoli, passando per via della Croce Rossa, via Corrado IV poi dietrofront su 2ª rotatoria, quindi di nuovo via Corrado IV, via XX Settembre, via Borgo Rivera e breve sosta alla Fontana delle 99 Cannelle. Poi si riparte passando attraverso le frazioni aquilane di Coppito e Preturo, poi scavi di Amiternum, Cermone e arrivo e sosta in piazza del Municipio a Pizzoli per gustare un grandioso aperitivo offerto dalla Pro Loco locale. Al termine il parroco di Pizzoli benedirà le mitiche automobiline e poi tutti a pranzo al ristorante La Mora Rossa al Cermone. Al raduno parteciperanno anche i vespisti del Vespa Club L’Aquila, altro simbolo degli anni Cinquanta”.