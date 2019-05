L’Aquila, grazie al FAI palazzi aperti in centro storico: Napoleone, Bruni-Riga e Visconti

L’AQUILA – Palazzi aperti in centro storico, visite guidate con il FAI

Su iniziativa del Fai (Fondo Ambiente Italiano), delegazione dell’Aquila, domenica 5 maggio, sarà possibile visitare alcuni palazzi storici aquilani restaurati dopo il sisma.

Si tratta in particolare di:

– Palazzo Napoleone e Palazzo Bruni-Riga (siti in Piazza Palazzo adiacenti al Palazzo Margherita): progettazione Studio Tecnico Associato Paoloni-Scoccia-Laurini, impresa esecutrice UNIREST srl che si è avvalsa della collaborazione della ditta Berta Giacomantonio Restauro e Conservazione per il restauro delle volte dipinte.

– Palazzo Visconti (viale Nicolò Persichetti, 1): progettazione Studio Tecnico Associato Paoloni- Scoccia- Laurini, impresa esecutrice UNIREST sr che si è avvalsa della collaborazione della ditta Praxis snc per il restauro dei dipinti su volta e della ditta Alba srl con la consulenza di Antonio Cassio (mosaicista) per il recupero dei pavimenti in battuto veneziano.

Ecco gli orari delle visite. Per Palazzo Napoleone e Bruni- Riga: visita guidata previa prenotazione in loco ore 10.30/11.30/12.30 pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Palazzo Visconti: visita guidata dalle ore 10.30 alle 12.30 (il pomeriggio no).