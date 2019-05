La sfida dell’aquilana Alessia Di Sabbato: un negozio di parrucchieri a Roma

È partita domenica 28 aprile la nuova avventura dell’aquilana Alessia Di Sabbato, con l’inaugurazione del suo negozio di parrucchieri a Roma.

Un salone che porta il suo nome “Alessia Di Sabbato-Parrucchieri Roma” e che soddisferà uomini e donne che varcheranno la soglia del salone per rinnovare il proprio look. Il locale è all’indirizzo di Via Tripoli, nel quartiere africano della capitale.

Alessia Di Sabbato è una giovane aquilana di 31 anni, che lavora nel settore parrucchieri dal 2012. L’iter professionale di Alessia comincia con le prime esperienze a L’Aquila, in centro storico, per poi iniziare i corsi all’aquilana Parrucchieri Academy, sempre nel capoluogo. Conclusi i cinque anni di apprendistato e ottenuta la qualifica di parrucchiera per la giovane è giunto il trasferimento a Roma, per motivi familiari.

Una nuova realtà che ha combaciato alla perfezione con la voglia di Alessia Di Sabbato di mettersi in gioco, attraverso la sua passione lavorativa. L’idea, nata già diversi anni fa, si è ufficialmente concretizzata, allora, solo qualche giorno fa.

Alessia Di Sabbato, l’inaugurazione dell’attività

Tra parenti, amici e un iniziale pacchetto clienti che Alessia già si porta dietro, si è svolta l’inaugurazione della nuova attività con sede romana. Sorrisi e parole di buonaugurio, ma anche lo sguardo alla futura configurazione del negozio. Il progetto, infatti, riserverà, con ogni probabilità, qualcosa in più rispetto al semplice salone di acconciature per capelli. «Vorrei – spiega Alessia Di Sabbato – che il mio negozio divenisse, in futuro, anche un vero e proprio luogo di aggregazione. In programma c’è, secondo le mie intenzioni, l’idea di prolungare per un giorno a settimana l’orario di apertura, per regalarci e regalare del tempo da dedicare ad eventi di vario genere. Non solo capelli e chiacchiere in relax, ma qualcosa di diverso e di speciale».

