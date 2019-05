Italian Inline Tour, la pattinatrice aquilana Chiara Luciani seconda al photofinish

Secondo gradino del podio per la giovane aquilana Chiara Luciani, nel pattinaggio velocità.

Domenica primo maggio si è tenuto a Ferrara il trofeo “Italian Inline Tour” di pattinaggio velocità.

Alla competizione, che si è tenuta in pieno centro storico in piazza Ariostea, sono convenuti da tutta Italia oltre 300 atleti per contendersi la sessantesima ambitissima edizione del trofeo più antico d’italia. Alla gara non poteva mancare la pattinatrice aquilana Chiara Luciani che, nonostante non sia ancora nel pieno della forma, non voleva rinunciare a prendervi parte.

Chiara anche quest anno, come nelle due precedenti edizioni, è riuscita a mettersi in bell’evidenza conquistando un meritatissimo secondo posto con arrivo al photofinish a pochi millesimi dalla prima. Le nuove priorità quotidiane hanno portato Chiara a sperimentare metodologie di allenamento più scientifiche, a prova del fatto che la qualità a dispetto della quantità è la chiave più importante del successo agonistico.

Il successo raggiunto, dopo l’ottimo terzo posto ai Campionati Italiani, lascia presagire un’ulteriore crescita di forma in vista dei futuri impegni agonistici.

Foto di Ugo Bagnolini