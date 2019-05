Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila, tutte le strade interessate

La tappa 7 del Giro d’Italia, Vasto-L’Aquila, sarà in città il 17 maggio.

L’arrivo dei ciclisti all’Aquila, che partiranno da Vasto alle 12,25, è previsto nel pomeriggio, alle ore 16,43 cin i ciclisti che si troveranno ad attraversare via della Polveriera, mentre l’Emiciclo farà da quartiere generale della tappa aquilana.

Giro d’Italia L’Aquila, il percorso cittadino: tutte le strade interessate

Il passaggio dei ciclisti tra le vie cittadine comporterà inevitabili modifiche alla viabilità, con le strade interessate chiuse per permettere il transito della carovana. Il percorso cittadino sarà di nove chilometri. I ciclisti entreranno nel territorio comunale della parte est della statale 17. All’altezza della frazione di Sant’Elia svolteranno verso via della Polveriera, strada in salita che confluisce in viale Panella. Transiteranno poi in via Savini, via Silone, via Federici, percorreranno in discesa viale viale De Gasperi (quartiere del Torrione), saliranno per viale Gran Sasso, passeranno per la Fontana Luminosa, via Castello, via Pescara, svotando poi a destra per tornare a viale Panella. Di nuovo in discesa verso via Cencioni, via della Crocetta, via Girolamo da Vicenza (circuito di Collemaggio, sempre a scendere). Riprenderanno dunque la statale 17 e, attraverso lo strappo in salita di Porta Napoli, rientreranno nel centro storico.

Secondo la cronotabella intorno alle ore 16 i ciclisti raggiungeranno il territorio aquilano, all’altezza di Navelli. Saranno a San Pio delle camere alle ore 16,15 e passando per la Statale 17 svolteranno al Bivio di Barisciano alle 16,24. Alle ore 16,34 arriveranno a San Gregorio, cinque minuti più tardi, alle 16,39 giungeranno a Bazzano. Alle 16,43 attraverseranno Sant’Elia, quindi Via della Polveriera, poi alle 16,50 arrivo a Torrione, passando per Viale De Gasperi e la Fontata Luminosa. L’arrivo finale del Giro è stato posizionato a viale Crispi, all’altezza della Villa Comunale ed è previsto intorno alle ore 17. Le informazioni tecniche e turistiche relative alla tappa sono consultabili all’indirizzo http://www.giroditalia.it/it/tappa/tappa-7-2019/tecnica/ .



La carovana di ciclisti colorerà di rosa la città, che già nei giorni precedenti all’appuntamento sportivo di risonanza mondiale, sarà cornice di numerosi eventi in attesa della data di arrivo della tappa.

Giro d’Italia L’Aquila, informazioni tecniche sulla tappa

Il percorso che vedrà impegnati i ciclisti disegna una tappa mossa e caratterizzata da: una prima parte lungo il percorso che costeggia il mare, da Vasto fino ad Ortona, per poi passare alle ondulazioni della conformazione dell’entroterra, su tutte la salita di Ripa Teatina e quella di Chieti. Quindi le svolte di Popoli per arrivrare a L’Aquila. In città il percorso stabilito prevede un’alternanza tra strade dritte e strade in leggera pendenza, attraversando, nella parte finale, le zone maggiormente colpite dal terremoto dell’aprile 2009.