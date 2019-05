Auguri per i tuoi 18 anni, Daniela!

Auguri a Daniela Tusi per i suoi 18 anni!

«Daniela, oggi compi 18 anni, hai raggiunto un traguardo importante della tua vita, ti auguriamo di essere sempre solare e felice come lo sei in questo giorno così speciale per te!»

«Amati e non permettere mai a nessuno di farti sentire meno importante di ciò che sei, solo tu hai il potere della tua vita, sii una leader e non un seguace, insegui i tuoi sogni, non rinunciare mai alle tue aspirazioni e a quello che vuoi.»

«I diciotto anni non tornano più, goditeli, perché ora il tempo vola.»

«Auguri da mamma Domenica e papà Enrico.»

La redazione si associa agli auguri dei genitori di Cagnano Amiterno per i 18 anni della splendida Daniela.

