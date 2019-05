L’Aquila, incidente sulla superstrada: tutti giovanissimi i feriti

L’AQUILA – Serata da incubo quella di ieri sulle strade aquilane, dove si sono verificati diversi incidenti.

Il più grave sembra quello occorso a cinque giovanissimi che stavano percorrendo a bordo di un’auto la superstrada in direzione Bazzano.

Da una prima ricostruzione – come riporta Il Messaggero – l’utilitaria sarebbe uscita fuori strada subito dopo il distributore di benzina.

Feriti tutti i cinque occupanti la vettura, tutti giovanissimi.

Uno di loro, minorenne, è arrivato al pronto soccorso del San Salvatore in codice rosso ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ha subito traumi multipli.

Gli altri sono un maggiorenne (colui che era alla guida) e altri tre minori.

Ad intervenire sul posto i Vigili del fuoco, la polizia e il 118.

Ma altri due sono stati gli incidenti

Due auto si sono scontrate sulla statale 80, nei pressi dell’ingresso autostradale L’Aquila Ovest.

Il secondo si è verificato invece sull’autostrada A24, tra Tornimparte e Valle del Salto.

Fortunatamente in entrambi i casi non sono segnalate gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi. Sul posto, la Polstrada.