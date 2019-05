L’Aquila, Federica Pomero socia dello Studio legale internazionale Legance

In occasione della Festa dei Lavoratori, segnaliamo il brillante riconoscimento all’aquilana Federica Pomero, che è diventata socia dello Studio Legance Avvocati Associati con sedi a Roma, Milano, Londra e New York.

Si parla anche un po’ aquilano nello Studio Legance Avvocati Associati, tra i più prestigiosi in Italia ed Europa, con sedi a Roma, Milano, Londra e New York. Il leader del gruppo è Filippo Troisi, riconosciuto il primo avvocato italiano tra i trenta più importanti avvocati d’affari italiani, mentre tra i 5 nuovi soci figura un’eccellenza aquilana, la dottoressa Federica Pomero, figlia di Paolo Pomero, noto psichiatra e neurologo.

Come si legge nella sua scheda di presentazione dello Studio Legance, Federica Pomero ha maturato la propria esperienza professionale nell’ambito del diritto societario e si occupa, in particolare, di acquisizioni e dismissioni, anche nel settore immobiliare, joint-ventures, fusioni, scissioni e altre operazioni societarie straordinarie. Ha estesa esperienza nella redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e, in generale, di ogni altro contratto commerciale e d’impresa. Ha fornitoassistenza a clienti italiani e stranieri, tra cui anche grandi gruppi internazionali, in relazione ad ogni tematica legale di tipo civilistico e societario. Ha partecipato, in autonomia e avvalendosi di gruppi (anche interdisciplinari) di collaborati da lei coordinati, a importanti operazioni di M&A realizzate in Italia negli ultimi anni al fianco di tipologie di clienti differenti.

Congratulazioni alla dottoressa Pomero e a tutta la famiglia.