di Claudia Giannone

Il Città di L’Aquila vince il campionato.

Inizia così il progetto per riportare i rossoblù in categorie più elevate: la Prima Categoria doveva essere ed è stata solo di passaggio.

A questo punto, davanti ai festeggiamenti di squadra, società e tifosi, il passato non conta più. L’importante è guardare al futuro, con la stessa grinta dell’anno appena trascorso.

Per il match decisivo, terminato 9-0 contro il San Francesco, torna in campo dal 1′ minuto Di Francia: per il resto, non ci sono novità nell’undici schierato da mister Roberto Cappellacci.

5′ minuto, rossoblù già in vantaggio: punizione di Catalli per Maisto che infila in porta. L’Aquila ci riprova al 12′: Campagna per Pizzola che di testa cerca l’incrocio, ma il portiere la toglie. Nuovo tentativo al 20′: Ndiaye per Zazzara, il portiere in spaccata salva ancora la porta.

Raddoppio al 22′: la solita grande punizione di Catalli che termina direttamente in rete. Il Città di L’Aquila non si ferma: 33′, Pizzola sul portiere che respinge, Maisto si trova la palla sui piedi e deve solo spingere in porta. Otto minuti e ancora Maisto: colpo di testa di Di Francia, ancora Rispoli salva la rete, ma l’attaccante rossoblù deve ancora solo imbucare. Fine primo tempo, risultato parziale 4-0.

6′ della ripresa, Maisto serve Pizzola che, a porta vuota, trova la rete e prosegue la scalata del match. 27′, due grandi parate di Rispoli cercano di non aggravare il risultato, ma l’estremo difensore non può nulla contro il tiro di Catalli, che segna il 150esimo goal del Città di L’Aquila in campionato. 7-0 al 37′: ancora Maisto, su punizione di Catalli.

Due goal in due minuti: 44’ con Pizzola e 45’ con Arciprete. Risultato finale, 9-0.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (33′ st Mohammed), Ndiaye (31′ st Ciuffini), Silvestri (5′ st Di Norcia), Zanon, Di Francia, Pizzola, Zazzara (8′ st Arciprete), Morra (40′ st Santarelli), Catalli, Maisto. A disp.: Tursini, Micantonio, Carosone. All. Roberto Cappellacci.

SAN FRANCESCO: Rispoli, Lazzaro, Di Paolo (37′ st Tavarozzi), Caione (43’ st Colaiuda), Camerini, Rufini, Pace (3′ st Danese), Scarsella (14′ st Cretu), Martinelli (3′ Brusco), Luzi, Fazzini. A disp.: Gabriele, Proia, Di Ruggerio. All. Marco Proia.

ARBITRO: Di Renzo (Avezzano).