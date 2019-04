Tornimparte, mettono a segno un furto mentre 2 donne sono in casa

Tornimparte, rubano mentre 2 donne sono in casa.

Un furto quasi surreale quello avvenuto domenica 28 Aprile a Villagrande di Tornimparte.

Durante la festa di San Panfilo, organizzata in onore del Santo Patrono, dei ladri si sono introdotti in una villa del paese, mentre madre e figlia erano in casa.

Il capofamiglia, procuratore della festa, era impegnato nello svolgimento delle celebrazioni.

Le due donne erano al piano inferiore e i malviventi si sarebbero introdotti dalla parte posteriore dell’abitazione per poi rovistare indisturbati nelle camere e fuggire con un bottino di 250 euro in contanti e alcuni gioielli.

Madre e figlia non si sarebbero accorte di nulla, anche perché il furto è avvenuto in un lasso di tempo relativamente breve, all’incirca tra le 20 e le 20:50, come riporta Il Centro.

È stata presentata subito denuncia ai carabinieri che stanno ora indagando e stanno anche visionando i filmati delle telecamere della macelleria sita dietro la villa (anche se la sera dell’episodio non erano in funzione) e di quelle poste anteriormente.

La festa per il santo Patrono è stata comunque interrotta per via dell’accaduto.