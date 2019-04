Parco giochi Castello, a maggio i lavori di manutenzione

Parco giochi al Castello, a maggio i lavori di manutenzione.

In questi giorni le infografiche installate in favore di visitatori illustrano i lavori di riqualificazione del Parco del Castello.

Soggetto attuatore e finanziatore del progetto è la Fondazione Carispaq che era subentrata al Comune dell’Aquila, avvalendosi anche dell’Art Bonus, come agevolazione per il credito d’imposta.

Il Parco giochi

La parte riguardante il Parco giochi è invece ad appannaggio del Comune dell’Aquila.

«Abbiamo approvato in Giunta la settimana scorsa il progetto di manutenzione perché i giochi sono in parte usurati, nella norma dell’usura del tempo e degli agenti atmosferici.» illustra a Il Capoluogo l’Assessore Fabrizio Taranta.

«È stata predisposta una serie di lavori necessari per controllare i punti sensibili dei giochi, che siano funzionali e sicuri per la tenuta (corde, bulloni, etc).»

«Inoltre abbiamo previsto i tappetini che attutiscono i colpi, la pavimentazioni antitrauma di sicurezza – come da normativa – e la ripulitura di tutti i componenti.» prosegue Taranta.

Sulle tempistiche di esecuzione l’Assessore rassicura con cognizione di causa.

«Visto che l’importo dei lavori è inferiore a 40mila euro è probabile l’affidamento diretto: il che significa che tra due/tre settimane inizieranno i lavori, che dureranno qualche giorno. Per fine maggio le operazioni dovrebbero essere concluse.»

Il progetto di riqualificazione del Parco del Castello

Il progetto prevedeva un primo lotto da un milione di euro per la riqualificazione del verde pubblico, illuminazione e arredi urbani.

La previsione della fine dei lavori è per fine maggio, ma il parco rimane comunque fruibile, in quanto gli interventi verranno eseguiti per settori.

La convenzione tra Fondazione Carispaq e Comune dell’Aquila era stata firmata il 2 Agosto 2018: a Dicembre era stato sottoscritto il contratto con l’impresa aquilana Edilfrair per l’avvio del cantiere.

«Durante i lavori il parco resterà comunque fruibile – aveva dichiarato Gianni Frattale titolare della Edilfrair – : lavoreremo per settori così da non dover precludere l’accesso all’area. Per noi, è un piacere lavorare alla riqualificazione di un parco così importante per la vita comunitaria cittadina.»