L’Aquila, raffica di multe e interruzioni di corrente in centro storico

L’AQUILA – Ancora grane per i commercianti del centro storico: auto caricate ed improvvise interruzioni di corrente

Continuano i problemi di convivenza nel centro storico dell’Aquila: oggi raffica di multe alle auto parcheggiate lungo il corso. Infuriati i commercianti che lamentano da mesi la carenza di parcheggi e denunciano la difficoltà di lavorare e vivere il centro storico. A ciò si aggiunge la costante ed improvvisa interruzione di fornitura di energia elettrica, come l’ultima prevista per venerdì 3 maggio dalle 14.00 alle 17.00.

«Ci risiamo – scrive uno di loro al Capoluogo.it – per l’ennesima volta staccano la corrente senza alcun preavviso. Abbiamo più volte sollecitato la direzione regionale per chiedere di avvisare anticipatamente gli operatori commerciali e le imprese che lavorano in centro per tentare di ridurre al minimo possibile i disagi derivanti dalle sospensioni di fornitura elettrica. Eppure anche questa volta – conclude – registriamo che le nostre istanze sono state ignorate e ci rivolgeremo alla direzione nazionale per segnalare questi comportamenti poco rispettosi delle categorie produttive».