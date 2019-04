L’Aquila, due incidenti in pochi minuti

Due incidenti a L’Aquila, uno all’ingresso dell’Aquila Ovest e uno sulla A24.

Nella prima serata di oggi si sono registrati due incidenti stradali a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Nel primo caso, due auto si sono scontrate sulla statale 80, nei pressi dell’ingresso autostradale L’Aquila Ovest. Il secondo si è verificato invece sull’autostrada A24, tra Tornimparte e Valle del Salto.

Fortunatamente in entrambi i casi non sono segnalate gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi. Sul posto, la Polstrada.