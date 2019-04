L’Aquila, c’è l’ok del Comune: fiere e mercati tornano in centro

Mercati e fiere di nuovo in centro e al centro all’Aquila. La giunta approva la delibera.

Non è un giro di parole, ma la nuova prospettiva che arriva direttamente da Palazzo Fibbioni e che punta a valorizzare il centro storico attraverso il commercio.

La giunta comunale ha approvato la delibera, proposta dal vice sindaco e assessore con delega al Commercio Raffaele Daniele, con cui viene autorizzato lo svolgimento di iniziative commerciali, fiere ed eventi con lo scopo di favorire la rivitalizzazione del centro storico e la fruizione degli spazi pubblici.

A partire dalla giornata di domani, 1 maggio, con il mercatino in Piazza Duomo che verrà replicato anche nelle seguente domeniche: 12 maggio, 2 giugno, 8 settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 10 novembre, 8 dicembre e 15 dicembre. Via libera, con il medesimo provvedimento, alla fiera di San Bernardino, che si terrà domenica 19 maggio lungo il percorso cittadino che in centro storico si snoderà tra Piazza San Bernardino, Via San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo. Ogni quarta domenica dei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre, infine, alla Villa Comunale si terrà il mercatino “Passato e presente”, con oggetti di antiquariato, hobbistica e prodotti tipici.

«Obiettivo di questa amministrazione è incentivare cittadini, turisti e curiosi a visitare il centro storico, a respirare la bellezza dei luoghi di cui questa comunità si sta riappropriando, a scoprire i progressi quotidiani che compie la ricostruzione dell’Aquila. – spiega il vice sindaco Daniele – Mercatini, fiere, ed altri appuntamenti che stiamo programmando, testimoniano la ferma volontà, da parte di questa amministrazione, di contribuire al processo di sostegno e rilancio del commercio nel cuore della nostra meravigliosa città».