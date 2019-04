L’Aquila, aspettando il Giro: tutti gli eventi in rosa

L’Aquila, una città intera dipinta di rosa per ospitare la tappa numero 7 del Giro d’Italia, del prossimo 17 maggio.

Un evento coinvolgente non solo a carettere sportivo, tra cibo speciale, cinema, sport e informazione, aspettando l’arrivo del Giro.

Un ricco calendario di eventi in programma è stato presentato questa mattina, all’interno della sede dell’Assessorato allo Sport, in Via XXV Aprile. Dal 4 al 19 maggio la città ospiterà numerosi appuntamenti legati alla tappa rosa aquilana. Si prevede l’arrivo di una carovana di circa 3mila persone, che, unite all’indotto d’intorno che si sta creando tra appassionati e eventi connessi, porterà all’Aquila moltissime persone e vivacizzerà le prime settimane di maggio.

«Sarà un grande evento sportivo – ha dichiarato l’assessore Vittorio Fabrizi, nel corso della conferenza stampa conclusiva della tappa – Un appuntamento non limitato all’arrivo del Giro in città, ma ampliato a quelle che, da anni, sono tradizioni e realtà radicate nel nostro territorio. Tradizioni che si coloreranno di rosa e che, in attesa della tappa, contribuiranno a valorizzare L’Aquila. Ci sono voluti due mesi di lavoro per mettere a punto il programma di eventi. Fondamentale il lavoro dell’ex assessore Alessandro Piccinini: è grazie a lui se è stato formato il Comitato Tappa, che ha permesso all’evento di non restare circoscritto».

Aspettando il Giro d’Italia a L’Aquila, il programma degli eventi

In una città allestita per ospitare l’arrivo della tappa, il 17 maggio, con l’Emiciclo in veste di autentico Quartier Tappa, i monumenti simbolo cittadini si tingeranno di rosa, quali, lo stesso Palazzo dell’Emiciclo o la fontana luminosa. Rosa saranno anche alcuni autobus Ama, con la società di trasporto pubblico locale che ha contribuito appieno all’organizzazione dell’intero programma della manifestazione.

A fare da apripista, il 4 maggio, il convegno, all’Auditorium del Parco, intitolato “Sulla buona strada”. Ne ha parlato nel corso dell’incontro il team manager, membro del Comitato Tappa, Ivan De Paolis. «Era giusto che ci fosse, tra gli appuntamenti programmati, lo spazio dedicato alla sicurezza a 360 gradi. Il convegno sarà diretto da Marino Bartoletti e saranno presenti diversi personaggi del mondo dello sport e delle Federazioni. Inoltre quel giorno sarà esposto il Trofeo Senza Fine, che sarà consegnato al vincitore della tappa».

Il 5 maggio l’anticipo del clima sportivo sarà portato dai partecioanti alla Stracittadina Città di L’Aquila, un evento nato subito dopo il terremoto del 2009, per tornare a rivivere il centro storico dell’Aquila, anche attraverso l’attività sportiva. «Sarà un bel ritorno, connesso alla tappa del Giro – ha spiegato ai microfoni del Capoluogo Walter Paro, presidente della Stracittadina – Quest’anno saranno presenti anche i massii espondenti regionali Fidal Abruzzo, tra i quali la presidente Concetta Balsorio. La stracittadina comrenderà una parte competitiva, divisa in 2 giri da 5 km ciascuno, che attraverserà la città e i suoi luoghi simbolo, e la parte della passeggiata, per dare l’opportunità di partecipare all’evento anche a chi non è molto allenato. Il tutto sarà preceduto da alcune gare riservate ai ragazzi, fino ai 16 anni d’età».

Non mancherà la fotografia a farla da padrona, con il Contest “Selfie in Giro” dedicato alla tappa del Giro. Gara allo scatto più originale e più bello, in tema, neanche a dirlo, rosa. I selfie più belli saranno pubblicati sulla pagina Facebook L’Aquila Giro d’Italia, dal 12 al 17 maggio. Pagina alla quale potranno essere inviate attraverso messaggio privato. I vincitori conquisteranno premi offerti dai commercianti della città.

Il 9 maggio sarà il giorno della Partita del Cuore, giunta alla sua 24esima edizione. L’incontro, che vedrà la partecipazione della Scuola Calcio dell’Aquila, delle scuole superiori aquilane e di Scienze Motorie, si svolgerà allo Stadio Acquasanta.

13,14 e 15 maggio arriverà il cinema con L’Aquila Sport Film Festival. Tre giorni a tema incentrati sugli sport di: montagna, ovvero l’alpinismo, calcio e, ovviamente, ciclismo. Presente all’incontro con la stampa Federico Vittorini che ha spiegato: «L’Aquila è una città che, per territorio, è particolarmente legata a questi tre sport. Quest’anno, in occasione del Giro, abbiamo pensato di unire anche l’arte cinematografica alla tappa in rosa». Tre giorni anche di Street Food, quest’anno nella cornice del Parco del Castello, nei giorni 17,18 e 19 maggio. Cibi e ricette a tema e a tema sarà anche l’apetta di promozione dell’evento di strada, colorata di rosa per l’appuntamento speciale.

Il 16 maggio arriverà in città la campionessa di ciclismo Paola Gianotti che promuove la campagna “Io rispetto il ciclista”, precederà tutte le tappe e percorrerà lo stesso percorso Vasto – L’Aquila.

Gli eventi non termineranno con l’arrivo della Tappa il 17 maggio alla Villa Comunale, perché il 19 ci sarà la quarta edizione della “Gran Fondo Città dell’Aquila” organizzata dalla Asd Ciclo Cral, evento sportivo ormai consolidato. Da confermare ancora l’evento della sera del 17 maggio “Notte in Rosa” con Rds. L’artista Giancarlo Ciccozzi donerà due sue opere realizzate per l’occasione, una al vincitore della Tappa e una al Comune, mentre lo chef William Zonfa servirà nel ristorante Magione Papale un dolce ispirato al Giro. L’assessore Fabrizi ha sottolineato che sarà un evento non solo sportivo ma anche di promozione, con le immagini della città che andranno su Rai Sport e Rai International e su tutte le televisioni collegate, ben 192.

Foto di copertina Mirko Picco

