Calcio, Primo maggio allo stadio aspettando la Promozione.

Domani, mercoledì 1° maggio, l’ASD Città di L’Aquila affronterà allo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” il San Francesco, in una sfida che in caso di vittoria potrebbe significare la vittoria matematica del campionato e la conquista della Promozione.

L’Aquila Me’ Supporters’ Trust invita tutti i tifosi a recarsi allo Stadio per una giornata di festa all’insegna dei colori rossoblù, al termine di una stagione sportiva disputata in una categoria sicuramente difficile da digerire, ma contraddistinta sul campo da una vera e propria cavalcata.