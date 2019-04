Amministrative, la carica dei candidati in provincia dell’Aquila

Sette comuni al voto in Provincia dell’Aquila. Presentate le liste dei candidati per rinnovare i Consigli comunali di Capistrello, Introdacqua, Pacentro, Rocca di Mezzo, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio e Trasacco.

È iniziata ufficialmente la corsa per le amministrative del 26 maggio, che coinvolgerà 7 comuni della provincia dell’Aquila per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali

A Pacentro sono due le liste che si confronteranno. La lista Rinnovamento, che appoggia Guido Angelini alla carica di sindaco è formata dai candidati consiglieri Claudio Bosio, Giuseppina Bosio, Silvio Cappelli, Elena Capulli, Emilio Faccia, Antonino Napoli, Franco Pennelli, Emanuele Ranalli, Sara Santini e Francesco Terracciano. Per Direzione Pacentro, che appoggia il candidato sindaco Fernando Caparso, sono candidati al Consiglio Carmine Garofalo, Massimo Saccoccia, Domenico Silvestri, Eusebio De Chellis, Cesare Nepi, Enzo Battaglini, Salvatore Scassaioli, Federica Iacobucci, Nino Faccia e Mario Pisone.

A Introdacqua si confrontano tre liste. Solidarietà e progresso Il Campanile per il candidato sindaco Christian Colasante con i candidati consiglieri Claudio Amoroso, Carla Di Benedetto, Maurizio D’Angelo, Ernesto De Santis, Mario Di Pietro, Davide Grassi, Mario Maurizi, Massimiliano Pelino, Tony Silvestri e Giuseppe Zuffada. Per il candidato sindaco Salvatore Esposito, invece la lista Legalità per Introdacqua è formata dai candidati al Consiglio Ludovica Pelino, Denny Primavera, Antonella Santilli, Angelo Silveri, Barbara Fascione, Livio Susi, Vincenzo Antonio D’Amico, Massimo Giammarco, Paola Diodati e Simonetta Cipriani. Per la lista La Torre Introdacqua per un Futuro Migliore che sostiene Licia Manpieri sindaco, i candidati consiglieri sono Fernando Cassiani, Claudio Centofanti, Amedeo Cupello, Giacomino Fabrizi, Alessio Angelo Giuliani, Antonella Iannetti, Alessandra Matano, Domenico Silla e Manuela Vinci.

Corsa a tre anche a Capistrello, dove corrono Ciciotti Sindaco, Una buona idea e Obiettivo futuro, con i candidati sindaci Francesco Ciccotti, Vittorio Silvestri e Dina Bussi. Per Ciccotti Sindaco, i candidati consiglieri sono Antonella Bisegna, Emanuela Cappucci, Elisa Di Giacomo, Sandra Imbastari, Rosa Lusi, Antonella Silvestri, Orazio De Meis, Massimiliano Di Felice, Ernesto Liberati, Marco Lustri, Vittorio Palleschi e Angelo Stati. Per Una buona idea, Daniel Capodacqua, Alessandro Cicchinelli, Francesco Ciciotti, Sara De Santis, Sabatino Di Domenico, Claudio Fantozzi, Luca Fantozzi, Emanuela Mostacci, Eloisa Palleschi, Antonella Salustri, Emiliana Salvati e Mariano Stati. Per Obiettivo futuro, Alessandro Croce, Roberta Di Domenico, Chiara Di felice, Cristian Di Massimo, Sabatino Doschi, Alessia Fantozzi,, Monica Fantozzi, Alessandro Lusi, Dante Picozzi, Carmine Stati, Antonio Persia, Danilo Murzilli.

Sfida a due a Trasacco, con Cesidio Lobene appoggiato dalla lista Crescere insieme e Silvana Salvi con Adesso Trasacco. Candidati consiglieri per Crescere insieme, Nicola Casillo, Matteo Catarinozzi, Marta Coruzzi, Luca Leone, Ilaria Paletti, Mario Quagllieri, Guido Venditti, Oreste Fosca, Domenica Coletti, Gino Corsi, Marco Retico, Sara Di Salvatore. Per Adesso Trasacco, Mario Baldassarre, Olimpia Catarinacci, Gianluca Curti, Carlo Fosca, Maurizio Fosca, Ida Ippoliti, Tina Ippoliti, Stefano Oddi, Antonello Petrei, Emanuela Bisegna, Ettore Raschiatore, Cesidio Tonelli detto Marco.

A Santo Stefano di Sessanio la sfida è tra Fabio Santavicca, Elio D’Annibale e Stefano Vecchioli. Per Santavicca sindaco (Obiettivo Comune), la lista è formata da Stefano Fulgenzi, Claudia Ranieri, Andrea Cistola, Paola Caldarelli, Ciro Ranieri, Laura Coletta, Alessia De Amicis, Mauro Laurenzi, Massimo Fulgenzi e Roberto Campoverde. Per Elio D’Annibale sindaco (S. Stefano Domani), Francesco Centi Pizzutilli, Mauro De Matteis, Luca Ferella, Gianni Del Vecchio, Fulvio Valentini, Alessandro Lazzaro, Antonio Iafrate, Bruno Masciola, Domenico Giustie Giulio Di Marzio. Per Stefano Vecchioli sindaco (CasaPound), Lorenzo Pace, Andrea Crisi, Lorenzo Campoverde, Sofia Climastone, Lina Bottos, Cristina Zacheo, Claudia Pagliariccio.

Per Rocca di Mezzo si sfideranno i candidati sindaci Carlo Capri, Mauro Di Ciccio ed Emilio Nusca. Per Capri, la lista Nuova Primavera composta da Esther Lucia Liberatore, Maria Paola Pianezza, Giannicola Carriti, Massimo Cicchetti, Pierfilippo Cidonio, Antonio Di Tillio, Francesco Fracassi, Alessandro Petrilli, Enea Leucio Pompei e Francesco Tomassi. Per Di Ciccio, la lista Uniti per domani con Francesco Benedetti, Francesca Ciaccia, Leucio Cicchetti, Giovanni Cocciante, Domenico D’Eramo, Pier Giovanni Di Zitti, Pier Lorenzo Giuliani, Stefano Lucantonio, Mario Rotelli e Irene Sbarra. Per Nusca, la lista Un passo avanti con Angelo Bassi, Giulia Betti, Matteo Del Giudice, Jonathan Di Felice, Lina Eusani, Leucio Giuliani, Giancarlo Lucantonio, Carmine Magnante, Francesco Rovere e Leucio Scoccia.

Infine, a San Pio delle Camere, i candidati sindaci sono Francesca D’Andrea, Pio Feneziani e Francesco Aloisio.