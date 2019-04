Premio per Mimmo Emanuele alla Biennale di Barcellona.

Un nuovo riconoscimento per l’artista Aquilano Mimmo Emanuele, questa volta a carattere internazionale, visto il contesto della mostra svoltasi presso il Museo Meam di Barcellona, a cura di EA Editore di Palermo ed Art Now mensile di Arte Contemporanea.

Mimmo Emanuele ha partecipato alla Biennale con l’opera “il dubbio “.

In Tecnica mista e collage che l’artista ha realizzato in Art collage, una sua nuova pratica artistica che per l’ oggettiva originalità ha permesso al pittore Aquilano di raccogliere numerosi consensi in premi , anche a livello internazionale.

Così recita l’attestato di premiazione : “il comitato scientifico della terza Bienal de Arte di Barcelona a seguito di un’attenta analisi delle opere esposte, ha assegnato il Premio della critica a Mimmo Emanuele”.

Lo stesso ha diritto di esporre una propria opera a Parigi presso la prestigiosa Galleria Thuillier dal 15 al 27 Giugno 2019.

Alla stessa Biennale ha brillantemente partecipato anche l’artista aquilano Antonio Zenadocchio.

Da rilevare che Emanuele in questi giorni ( a seguito del premio Margherita Hack ricevuto per lopera ” La signora delle stelle ” ) sta esponendo le sue opere a Milano – Milano Art Gallery, nell’ambito della mostra fotografica di Roberto Villa dedicata a Dario Fo che ricade sotto l’egida di Spoleto Arte, ed alla Biennale del Lazio che si terra’ a Cantalice in provincia di Rieti, evento a cura di Guido Carlucci.