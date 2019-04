L’Unione Aquilana fa cappotto, stravince 6 a 0 e si prepara al derby con l’Avezzano

CALCIO FEMMINILE – L’Unione Aquilana vince per 6 a 0 con le Nerostellate di Pratola Peligna

Dopo un mese di pausa torna il campionato di calcio femminile ed è subito vittoria roboante per le ragazze rosso-blu: sconfitte le nerostellate con un punteggio tennistico.

Mister Di Marco deve rinunciare almeno dall’inizio a Santarelli Martina reduce da un infortunio e perno del centrocampo aquilano. Al 3° minuto gia’ una palla goal per le aquilane, errore sul rinvio del portiere sui piedi di Ciocca che a porta vuota calcia fuori. Passano pochi minuti e l’Aquilana la sblocca, triangolazione Di Persio – Ciocca – Santarelli V. con quest’ultima che con un bel diagonale trafigge il portiere avversario. Al 20° minuto arriva il raddoppio, ancora Di Persio (partita impeccabile la sua) che serve una palla d’oro a Ciocca che questa volta non sbaglia e porta il risultato sul 2 a 0. In campo si vede una sola squadra,l’Aquilana che continua ad attaccare e allo scadere del primo tempo segna il terzo goal ancora con Ciocca, schema su calcio d’angolo Napolitani crossa in area e Ciocca di testa realizza la doppietta, si va al riposo con il risultato di 3 a 0. Il secondo tempo tempo e’ fotocopia del primo,con le rosso-blu sempre in attacco e al 22° minuto Ciocca segna la sua tripletta su una respinta corta del portiere ospite.Le emozioni non finisco e al 28° e’ capitan Berardi che con un tiro da fuori area insacca imparabilmente per la quinta rete aquilana. Al 35° minuto Di Persio corona la sua grande prestazione con un bellissimo goal da fuori area,.dopo 3 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

Il commento di mister Di Marco a fine partita: «Temevo questa partita perché venivamo da un lungo stop del Campionato, ma le ragazze hanno reagito molto bene ed e’ stato importante sbloccare subito la partita, contento per non aver avuto infortuni in quando il nostro campo e’ in pessime condizioni, questo perchè domenica abbiamo il derby ad Avezzano e andare con la rosa al completo è molto importante per potercela giocare alla pari».

Formazione Unione Aquilana : Bello’ – Di Tommaso (65° Pezzopane) Di Persio – Moscone – Retta (55° Santarelli M.) -Ludovici – Santarelli V.-Napolitani – Ciocca – Berardi (80° Ciccarella) – Fan'(78° Parisse).