L’Aquila, Pierluigi Cosenza nominato coordinatore dell’ufficio politico di D’Eramo

Lega Abruzzo – Nominato Pierluigi Cosenza coordinatore dell’ufficio politico dell’On. Luigi D’Eramo

«Ho provveduto a nominare il Dottor Pierluigi Cosenza coordinatore del mio ufficio politico. – scrive in un comunicato il Vice Segretario della Lega Abruzzo on. Luigi D’Eramo – Il Dottor Cosenza, medico di lungo corso e con alle spalle importanti ruoli dirigenziali ed esperienza nel management sanitario, condivide con me da anni l’impegno politico e sociale».