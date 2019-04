L’Aquila, gli aspiranti allievi marescialli Gdf riempiono le strutture alberghiere.



Le strutture alberghiere del centro e della periferia sono al completo per l’arrivo in città degli aspiranti allievi marescialli della Guardia di Finanza.

Sono in corso infatti in questi giorni le prove del Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2019/2020.

Le prove sono iniziate oggi.

È stata sorteggiata una lettera dell’alfabeto da cui cominciare convenzionalmente a stilare il calendario delle convocazioni in ordine alfabetico.

Per domani sono stati convocati oltre 2000 ragazzi.

Il concorso termina il 10 maggio.