L’Aquila, è confermato: Poste tornano in centro

L’AQUILA – Poste in centro, confermate le indiscrezioni di questi giorni. L’ufficialità della notizia è stata data dal primo cittadino Pierluigi Biondi.

Questa mattina è giunta la conferma sulla notizia del nuovo ufficio postale in centro città,nel corso della conferenza stampa per presentare i nuovi criteri delle modalità di assegnazione delle pratiche per la ricostruzione privata.

Come annunciato dal Capoluogo, le Poste dovrebbero essere collocate all’interno dei locali, pre-sisma, del Credito Italiano, lungo Corso Vittorio Emanuele II.

Sull’indirizzo preciso il sindaco Biondi, affiancato dall’assessore Vittorio Fabrizi, non ha saputo dare conferma ufficiale, ma ha spiegato alla stampa presente: «Come Comune abbiamo ricevuto la garanzia che le poste sarebbero tornate in centro all’incirca un anno fa, anche se non nella misura dei tempi precedenti al terremoto, considerata la vicenda del Palazzo Storico, di qualche anno fa.».

«A breve, come mi è stato confermato da esponenti dell’azienda, inizieranno i lavori di adeguamento dei circa 300 metri quadrati di spazi, all’interno dei quali saranno concentrati tutti i servizi postali e finanziari forniti all’utenza. – spiega il primo cittadino – La rivitalizzazione del cuore della città passa anche attraverso la riattivazione di esercizi commerciali e uffici. Nei mesi scorsi abbiamo avviato l’interlocuzione con Poste Italiane, che ringrazio per la sensibilità e la disponibilità mostrata a raccogliere questo appello, affinché venissero rilocalizzate in centro alcune sue funzioni. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte. A metà del prossimo anno sarà riconsegnata la sede di Palazzo Margherita e stiamo dialogando da tempo con l’Agenzia del Demanio per portare altri uffici comunali in quella che era la sede regionale dell’Inps, in viale Rendina, nei pressi della Villa Comunale.»