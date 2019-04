Conquista la salvezza l’Unione Rugby L’Aquila che batte la Capitolina

L’AQUILA – L’Unione Rugby batte la Capitolina e conquista la salvezza

Grande impresa per l’ Unione Rugby L’Aquila che al campo di Villa Sant’Angelo riesce a battere la Capitolina prima della classe e a conquistare la salvezza. Alla prima occasione i neroverdi vanno in meta con Ferrara, al 8’ dopo una touche il pacchetto prima indietreggia e poi parte con una progressione che porta alla marcatura, la trasformazione di Anderson porta al 7 a 0.

Risponde la Capitolina al 21’ con Rosato che riesce a trovare un buco nella difesa aquilana e va in meta, Mazzi non riesce a trasformare da posizione angolata. L’Unione riesce a ristabilire le distanze con Massimo Sansone che schiaccia in meta dopo

un’ottima azione del fratello Daniele ed al 28’ si va sul 12 a 5. La reazione degli ospiti arriva subito ed al 32’ Bonini va in meta per il 12 a 10. L’ultima azione del primo tempo è invece dei neroverdi con Giampietri che approfitta della distrazione degli avversari e batte velocemente una punizione, il pallone arriva a Lofrese che con un poderoso scatto a tutto campo brucia tutta la difesa e va a schiacciare in mezzo ai pali, trasforma ancora Anderson che chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 19 a 10.

Nel secondo tempo i padroni di casa partono di nuovo determinati per chiudere la partita e vanno subito in meta al 5’ con Sebastiani che schiaccia l’ovale oltre la linea dopo un’ottima maule, Anderson trasforma per il 26 a 10.

Ancora Anderson allunga il divario realizzando un calcio piazzato al 9’ per il 29 a 10.

Quando tutto sembrava proceder per il meglio arriva però un giallo per Massimo Sansone, in inferiorità numerica gli aquilani permettono alla Capitolina ti tornare in partita grazie alle due mete di Corvisieri al 18’ e di Maesano al 23’ entrambe trasformate da Mazzi per il 29 a 24. L’Unione però trova le forze per reagire, conquista una punizione e con un calcio piazzato del Anderson si porta su un più rassicurante 32 a 24. Nei minuti finali è festa grande per i padroni di casa che trovato la quinta meta con Du Toit che schiaccia sulla bandierina, arriva anche la difficile trasformazione di Lorenzo Pupi appena entrato che chiude l’incontro sul 39 a 24. Come “Man of the match” è stato eletto Alessandro Pattuglia che a fine partita ci ha tenuto a ringraziare i ragazzi più giovani che non hanno mai mollato e che sono stati una risorsa importante in questo difficile campionato e che dovranno esserlo ancora di più per il futuro.

La vittoria della squadra cadetta per 27 a 20 in trasferta contro il Pescara Rugby chiude alla grande

I RISULTATI DEL WEEKEND:

28.04.19 – ore 15:30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 9 Ritorno (ultima stagione regolare)

Campo Villa Sant’Angelo

UNIONE RUGBY L’AQUILA – UNIONE RUGBY CAPITOLINA 39 – 24

28.04.19 – ore 15:30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 9 Ritorno (terz’ultima stagione

regolare)

PESCARA RUGBY – UNIONE RUGBY L’AQUILA 20 – 27

28.04.19 – ore 11:00 Campionato interregionale U16 Trofeo CAL Giornata 9

NEA OSTIA – UNIONE RUGBY CAPITOLINA 17 – 22

IL TABELLINO

L’Aquila, stadio T. Fattori- Domenica 28 aprile 2019

Seire A, XVIII giornata

Unione Rugby L’Aquila v Unione Rugby Capitolina 39-24 (19-10)

Marcatori: p.t. 8’ m. Ferrara tr Anderson (7-0); 21’ m. Rosato (7-5); 28’m. Sansone M. (12-5) 32’

m. Bonini (12-10); 45’m. Lofrese tr Anderson (19-10) s.t. 5’ m. Sebastiani tr. Anderson (26–10) 9’

cp Anderson (29-10); 18’ m Corvisieri tr Mazzi (29-17); 23’ m. Maesano tr Mazzi (29-24); 34’ cp

Anderson (32-24); 42’ m Du Toit tr Pupi L. (39-24)

Unione Rugby L’Aquila: Du Toit; Sansone M., Sansone D., Giampietri; Pupi F. ( 27’pt Ciotti );

Anderson (40’st D’Antonio), Petrolati (24’st Pupi L.); Lofrese;Pattuglia, Santavenere (40’ Daniele);

Di Febo R. (43’st Cortesi), Fiore; Fiorentini (17’st Di Febo A.), Ferrara (24’st Iezzi), Sebastiani (24’st

Alloggia).

All. D’Antonio, Milani

Unione Rugby Capitolina: Marini (26’st Mastrangelo); Rosato, Allegrini, Bonini; Corvisieri; Mazzi

(30’st Ortega Grandella), Vannini (30’st Crivelloni); Cerqua (22’pt Gentile);Maesano, Moriggi;

Trapasso (19’st Bergamini), Belcastro; Herrera (19’st Sterlini), Polioni (10’st Casini), Berardi (20’st

Orabona).

All. Ianni

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

Cartellini: al 27’pt giallo a Maesano (Unione Rugby Capitolina); al 17’st giallo a Sansone M.

(Unione rugby L’Aquila)

Calciatori:Anderson (Unione Rugby L’Aquila) 4/6; Mazzi (Unione Rugby Capitolina) 2/4; Pupi L.

(1/1)

Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni, circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby L’Aquila 5, Unione Rugby Capitolina 1.

Man of the Match: Pattuglia (Unione Rugby L’Aquila)