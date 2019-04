Centro storico, convocato il Consiglio comunale straordinario

L’AQUILA – Si terrà il 7 maggio il Consiglio comunale straordinario sulle criticità vissute da commercianti e residenti del Centro storico. Si tenterà la via di un documento condiviso.

Regole precise per rilanciare il centro storico dell’Aquila, assicurando vivibilità ai residenti e possibilità lavorative ai commercianti. Questo l’obiettivo del Consiglio comunale previsto per il prossimo 7 maggio, a partire dalle 9, nella sede comunale di Villa Gioia. Sia l’ex assessore e ora deputato aquilano Luigi D’Eramo per la maggioranza, che il consigliere comunale Stefano Albano, avevano incontrato i commercianti per discutere l’ordine del giorno da portare in Consiglio. Dal canto proprio, i commercianti hanno sempre tenuto a mantenere le distanze dai partiti, evidando di farne una questione politica.

Tra le richieste dei commercianti, parcheggi regolamentati per gli operai della ricostruzione e tutti coloro che lavorano in centro, anche con limitazioni ai permessi aperti. Chiesti anche riferimenti concreti a sicurezza e decoro urbano, dai bagni pubblici, all’illuminazione, alla videosorveglianza.

Dal prossimo Consiglio del 7 maggio, quindi, dovrebbe venir fuori una proposta organica, possibilmente condivisa da tutta l’Assise.