Campionati regionali per atleti paralimpici: l’Atletica L’Aquila sorride

Otto titoli regionali, cinque individuali e uno di suqadra per l’Atletica L’Aquila, reduce dai Campinati regonali FISDIR.

Domenica presso il Campo di atletica leggera Isaia Di Cesare dell’Aquila, organizzati dall’Atletica L’Aquila, si sono svolti i Campionati Regionali Individuali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo e Relazionali), Federazione Sportiva Paralimpica del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Si è trattato del Campionato Regionale Promozionale e Agonistico C21(down), e della giornata conclusiva della Primavera dell’Atletica a Murata Gigotti, in collaborazione con la Proloco di Coppito. Insieme all’Atletica L’Aquila che ha partecipato con la squadra paralimpica del progetto Atleticamenteinsieme, hanno preso parte alle gare l’Ass. Polisportiva Chieti, l’ASD Parco De Riseis Pescara, l’ ASD Accademia Biancazzurra Pescara.

L’Atletica L’Aquila porta a casa otto titoli regionali, cinque individuali nel settore promozionale e uno di squadra, due individuali nel settore agonistico. A ciò si aggiungono quattro medaglie d’argento e tre di bronzo individuali e un argento e un bronzo a squadre. I risultati ottenuti sono di buon auspicio per i prossimi Campionati Italiani FISDIR area promozionale che si svolgeranno a Padova dal 7 al 9 giugno prossimi e per i Campionati Italiani area agonistica che si svolgeranno invece a Macerata dal 15 al 16 giugno. Tanta soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno riportato anche quest’anno nella nostra città gli atleti paralimpici da tutto l’Abruzzo, dopo il successo delle ultime due edizioni.

Hanno presenziato le premiazioni Carla Mannetti Assessore ai Trasporti e alla Mobilità urbana del Comune dell’Aquila, Luciano Perazza Delegato Provinciale del CONI Point, Francesco Tirone Presidente del Panathlon Club L’Aquila, Walter Iannucci e Pina Tempesta per il CSI L’Aquila, Monica Ciaramellano delegata regionale FISDIR e Paola Aromatario delegata provinciale del CIP. Si ringraziano in particolare il Panathlon L’Aquila, la Coid di Ivo D’Angelo per la vicinanza al mondo dell’Atletica Paralimpica. Oltre ai partner e ai molti volontari che si sono attivati per preparare gli atleti ed organizzare l’evento, sono stati presenti anche gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Superiore “A.Bafile” dell’Aquila, coordinati dalla Professoressa Claudia De Ciantis.

Questi i risultati: Gare Promozionali: 50 m. piani M. 1) Di Giandomenico Daniele, Accad. Biancazzurra 2) Di Stefano Robertino, Atl. l’Aquila, 3) Curtacci Mirco, Atl.L’Aquila – 50 m. piani F. 1) Crocetti Veronica, Ass. Polisp. Chieti, 2) Vizzarri Ilaria, Parco De Riseis Pe – m.80 piani M. 1) Renzetti Mattia, Accad. Biancazzurra, 2) Chiarizia Angelo, Atl. L’Aquila 3) Curtacci Mattia, Atl.L’Aquila – Staffetta 3×50/100/150 Femminile 1) Atletica L’Aquila, Di Bonaventura Giada, De Amicis Fabrizia, Nardecchia Federica – Staffetta 3×50/100/150 Maschile 1) Acc.Biancazzurra, 2) Atl. L’Aquila De Angelis Pietro,Curtacci Mattia, Curtacci Mirco, 3) Atl.L’Aquila Chiarizia Angelo, Colaiuda Federico, Di Stefano Robertino, Salto in lungo da fermo M 1) Curtacci Mattia, Atl. L’Aquila),2) Parisio Alessandro, Acc.Biancazzurra,3) Tacconella Matteo, Acc.Biancazzurra – Salto in lungo da fermo F. 1) Insolia Roberta, Parco De Riseis Pe., 80m. piani F. 1) Di Bonaventura Giada, Atl.L’Aquila, 2) Insolia Roberta, Parco De Riseis, 3) De Rosa Chiara, Ass. Polisportiva Chieti – 400 m. cammino marcia F.1) Nardecchia Federica, Atl. L’Aquila, 2) Visini Barbara, Parco De Riseis Pe, Vortex F. 1) Niola M.Camilla, Parco De Riseis Pe, 2) De Rosa Chiara, Ass. Pol.Chieti, 3) Mandolini Giorgia Parco De Riseis Pe,– Vortex M. 1) Tacconella Matteo,Parco De Riseis Pe, 2) De Angelis Pietro,Atletica L’Aquila, 3) Colaiuda Federico, Atletica L’Aquila – Palla Getto Kg.1 F. 1) Nardecchia Federica, Atl. L’Aquila, 2) De Amicis Fabrizia, Atl. L’Aquila, 150 m. piani F. 1) Di Bonaventura Giada, Atl. L’Aquila. Gare Agonistiche C21 M: 100 m. piani S/M. 1) Ciaramellano Carlo, Ass. Pol.Chieti – Salto in lungo S/M21 1) Ciarcellutti Fabio, Ass. Polisp. Chieti – 800 m. marcia JM21 1) D’Agostino Nando, Parco De Riseis Pe, 800 m. marcia SM21 1)Ciarcellutti Fabio, Ass. Pol. Chieti, – 200 M. piani S/M 21 1) Ciaramellano Carlo Ass. Pol. Chieti.- Gare Agonistiche Open M : m.200 piani J. 1) Karimou Sharif, Atl. L’Aquila 400 m. piani J.1) Karimou Sharif, Atl. L’Aquila. Si ringraziano la Federazione Cronometristi, il Gruppo Giudici Gare FIDAL e le Misericordie dell’Aquila.