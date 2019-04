Balconi fioriti e un orto da coccolare: i consigli dell’azienda agricola De Marchi

Primavera, tempo di giardino e di orto!

Anche a L’Aquila con il risveglio della primavera torna la voglia di balconi fioriti: i gerani sono i principi dei giardini, forse i fiori più presenti.

Ma occorre conoscerli bene e avere qualche accortezza per renderli ancora più belli e rigogliosi.

I consigli di Daniele De Marchi, dell’omonima azienda agricola.

Non solo giardini: è tempo di orto e anche qui non ci si può affidare al caso.

La terra ha bisogno di essere preparata, occorre scegliere per tempo cosa seminare a seconda delle proprie necessità (e gusti) per godere appieno dei deliziosi prodotti dell’orto.

Un appuntamento utile può essere quello di questo pomeriggio alle 16:30 in via dei Medici, sede dell’azienda agricola De Marchi.

L’esperto Mario Ladu, direttamente da Orto Mio, sarà presente in Azienda per rispondere a dubbi e domande sull’orto.

Un pomeriggio da passare in compagnia anche per scoprire i segreti dei peperoncini piccanti, rari e ibridi con Drax peppers, e con il barman Carmelo Licata. Per concludere, piccolo rinfresco per i partecipanti a cura di Amici – Bere e mangiare.