L’Aquila, su Tv2000 e Rete4 le messe domenicali da Santa Maria del Suffragio

L’Aquila – Dal 26 maggio al 30 giugno le messe domenicali che andranno in onda su TV2000 alle 8.30 e su Rete4 alle 10 saranno riprese dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

L’iniziativa rientra in quelle attivate nell’ambito del Decennale del Sisma del 2009. In ognuna delle 6 domeniche, le celebrazioni eucaristiche in diretta televisiva, presiedute in turnazione dai parroci e dai sacerdoti della Vicaria Urbana, saranno precedute da una scheda introduttiva nella quale verranno presentate le attività pastorali che già riattivate o che stanno per riprendere nella Vicaria Urbana.

Si tratta della Pastorale Unitaria di Iniziazione Cristiana che riprenderà dal mese di Settembre 2019 presso l’Oratorio Salesiano, La Caritas inter-parrocchiale per il Centro Storico che ha sede nel Centro Pastorale Paolo VI, la Pastorale Universitaria che ha luogo nella Basilica di S. Giuseppe Artigiano e nella Residenza S. Carlo Borromeo e la pastorale del Turismo Religioso promossa nel Centro Storico dalle Parrocchie di Città con il supporto della Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici (SAF BCE).

La scheda introduttiva sarà anche l’occasione per la presentazione delle chiese riaperte dopo il sisma del 2009 e delle chiese che a breve saranno riaperte (S. Silvestro, S. Maria del Soccorso e S. Pietro) e di ciò che purtroppo ancora attende tempi e modalità certe (Duomo di S. Massimo, S. Maria Paganica, S. Maria del Carmine, S. Giusta, S. Marco, S. Francesco di Paola, S. Maria di Roio, S. Marciano, S. Biagio e S. Flaviano).

“Lo slancio missionario a cui le Parrocchie della Vicaria Urbana sono particolarmente chiamate in questo momento storico della chiesa aquilana, ancora segnata dalle ferite del sisma che nel 2009 l’ha colpita e radicalmente cambiata, sottolinea la necessità di nuove scelte, nella linea di un’autentica pastorale d’insieme, come ha più volte affermato il nostro Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, soprattutto in occasione delle varie riunioni del clero e dell’assemblea diocesana del 2017, e ancor più sottolineato nei vari interventi da lui offerti in occasione del Decennale del Sisma, attraverso i quali ha esortato ad affrontare il ‘terremoto dell’anima’” si legge nella nota della Rettoria di Santa Maria del Suffragio

“A distanza di dieci anni dal sisma del 2009, si può parlare ancora di emergenze che toccano l’ambito spirituale, affettivo ed esistenziale delle persone, alla luce di ferite non ancora rimarginate, e traumi e lutti non ancora del tutto elaborati. A tutto ciò, vanno aggiunti gli effetti dei terremoti più recenti, che hanno toccato la nostra Diocesi e i territori circostanti.

Queste 6 settimane, potranno essere un’occasione preziosa in cui riflettere grazie ad una attenzione mediatica nazionale, che passa attraverso le dirette televisive delle Sante Messe, su ciò che si è fatto e su ciò che ancora è da intendersi come urgenza ed emergenza pastorale della comunità diocesana e cittadina”