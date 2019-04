Basta calzini spaiati: l’invenzione made in L’Aquila si chiama Guggo

“Ma è possibile che io debba passare ore e ore a sistemare i calzini?”

“Ho provato ad usare i vari sacchetti a retina già esistenti sul mercato: ma i calzini in lavatrice si appallotolavano su se stessi. Rimanevano spaiati, spesso anche umidi e non si lavavano bene. Così ho iniziato a pensare, a disegnare e ad ideare un dispositivo che consentisse con un solo gesto tante operazioni insieme.

Si tratta di una doppia invenzione brevettata: il procedimento dell’intero ciclo e il dispositivo in sè stesso che, una volta utilizzato per il lavaggio e l’asciugatura dei calzini appaiati, può essere riposto direttamente nell’armadio.

Date simboliche, quelle che hanno visto la nascita e lo sviluppo di questo progetto per Nadia.

“ Il primo brevetto italiano reca la data del 6 aprile , un giorno che gli aquilani hanno impresso sulla pelle. Era il 2016. Due anni dopo, il 19 marzo 2018, si rende necessaria presentare un’evoluzione del brevetto, proprio nel giorno della festa del papà. Una sorta di omaggio a mio padre, ordinatissimo, divertito ed entusiasta, quando era in vita, di questo progetto”.

“Ci sono tanti squali: mi sono anche dovuta difendere da tentativi di plagio proprio quando cercavo di far realizzare il prototipo da una ditta del Nord. Ho dovuto presentare un’ulteriore domanda di modello di utilità che mi avrebbe tutelato per dieci anni”.

Dopo l’Italia, l’Europa.

“Dopo il brevetto italiano, è infatti arrivata anche la domanda per il brevetto europeo, presentata il 14 marzo scorso: nella ricerca fatta dall’ufficio brevetti internazionale, una invenzione simile (ma che non aveva nulla a che fare) è stata rinvenuta in California. Quattro le rivendicazioni totalmente accolte dall’ufficio brevetti europeo: è stata grande la soddisfazione perché è una cosa che accade davvero raramente”.