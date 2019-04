Aielli torna borgo antico: via asfalto, dentro sanpietrini

Via l’asfalto, via il travertino, dentro sampietrini e pietra lavica, Aielli torna alla sua originalità di borgo antico.

L’amministrazione comunale di Aielli, guidata dal sindaco Enzo Di Natale, ha deciso di riportare la parte storica del paese alle caratteristiche antiche.

«Fin dall’anno scorso, da quando cioè il Comune di Aielli è rientrato nei finanziamenti (140 mila euro) per i borghi autentici, – spiegano gli amministratori – l’amministrazione si è attivata per eliminare dalla parte storica del paese asfalto e cemento per sostituirli con pietra lavica e sanpietrini. Si è iniziato dalla zona di piazza Regina Margherita, dove i lavori sono stati ultimati, ed ora si sta proseguendo su via Roma e piazza Giungeto».

«Abbiamo preso dei finanziamenti regionali a favore dei Borghi – ha spiegato il primo cittadino Di Natale, – soldi che abbiamo e stiamo utilizzando per eliminare dal nostro paese cemento e traversino per sostituirli con materiali più consoni e resistenti. Siamo un borgo antico, dovrebbe essere compito di ogni amministratore, non solo quello di tutelare il proprio comune, ma, dove se ne riavvisa la necessità, ripristinare l’originalità dell’ambiente urbano e non solo».