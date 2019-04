L’Aquila – Cumuli di immondizia e cassette della frutta abbandonate alla Rotonda, nello spazio antistante il negozio di ortofrutta gestito da cittadini egiziani.

Tornano a farsi vibranti le proteste di quanti, vivendo in zona o passando dalla Rotonda, notano questi grandi cumuli di cassette della frutta vuote, gettate alla buona e che a volte ingombrano parte della sede stradale.

Diverse le segnalazioni arrivate alla redazione de Il Capoluogo con immagini piuttosto eloquenti

Disordine e immondizia regnano in quella che è una delle strade più trafficate della città e per questo già in passato sono state elevate multe ai gestori dell’esercizio commerciale da parte dei Vigili urbani dell’Aquila.

Più volte pare, infatti, sia stato detto ai gestori sia da parte dei Vigili sia dall’Asm di rompere le cassette e sistemarle in quell’area in maniera più ordinata, per evitare l’effetto degrado e “discarica” che invece, purtroppo, si ripresenta puntualmente.

“Siamo consapevoli che quel punto è l’ingresso della città per chi arriva dall’Aquila Ovest e non è un bel biglietto da visita” chiarisce a Il Capoluogo il responsabile del servizio ASM Fabio Ianni. “Stiamo attivando tutte le procedure per ristabilire la corretta gestione”.